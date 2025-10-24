В Мурманске подходит к концу дорожная кампания
Многие объекты удалось сдать в срок до холодов.
Для Мурманска важно все подобные дела завершать до дождей и заморозков. В 2025 г. благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», местному плану «На Севере – жить!» в ремонте оказались 16 дорожных отрезков протяженностью 16,8 км, площадью 317,8 кв. м.
10 дорог ремонтировали по нацпроекту. 9 уже полностью готовы: на пр. Кольский, ул. Старостина, Магомеда Гаджиева, Свердлова, Полярные Зори, проезде Связи, Нагорном, Верхне-Ростинском шоссе, пр. Героев-североморцев (ж/д переезд - участок с кольцевым движением).
Не удалось закончить работы на пр. Героев-североморцев, где завершено лишь 70%. Подрядчик обязался сдать объект еще в августе, но он до сих пор не готов. Продолжается демонтаж, установка бордюрного камня, укладка поверхностного слоя на проезжей части, прокладка тротуаров. 10 раз заказчик напоминал подрядчику о необходимости начала работ, но без ответной реакции, в результате вместо того чтобы сдать объект, его только недавно начали ремонтировать.
Управление дорожного хозяйства расторгло контракт с подрядчиком 21 октября.
