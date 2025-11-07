В Коле открыли прогулочную площадку на набережной

Архангельская область >> Общество >> 07.11.2025


В северном городке появилась еще одна точка притяжения горожан и гостей. Это обустроенная прогулочная дорожка вдоль воды на Поморской набережной.

Открытие было торжественным. Его посетил губернатор Мурманской области А. Чибис, который поздравил северян с обновкой.

Мероприятие было посвящено Дню народного единства. Он отметил, что город и регион по мере возможностей старается сделать жизнь северян комфортнее, поэтому подобные локации будут появляться и в будущем.

Благоустройство набережной не было затратным. Провели его в рамках 2-го этапа благоустройства этого места для отдыха. Облагороженная территория теперь занимает 12 тыс. м?, на которых можно гулять и заниматься спортом.

Напомним, что на 1-ом этапе благоустройства локацию очистили от мусора, проложили подземные сети электроснабжения и установили наружное освещения. Появилась пешеходная зона, вдоль которой установили деревянные лежаки-скамейки, а вокруг — зеленые насаждения.

На 2-ом этапе установили амфитеатр, малые архитектурные формы, сделали смотровые площадки, сделали тротуары и откосы.





