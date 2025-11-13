В НАО готовят зимник Нарьян-Мар – Тельвиска

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 13.11.2025

Госконтракт получил «Нарьян-Мардорресмстрой» на 7,3 млн руб. На эту сумму компания должна построить зимнюю дорогу для автомобилей.

Сейчас начались подготовительные работы, оформляются разрешительные документы. Строительство стартует после принятия разрешения на передвижение по тундре механических средств. Также нужно дождаться приемлемых погодных условий, а именно стойкой минусовой температуры, достаточного снежного и ледового покрова. На данный момент лед еще недостаточно толстый, поэтому транспортное сообщение осуществляется силами Северной транспортной компании на воздушных подушках.

Строить зимник можно только при достижении толщины льда от 20 см. Этой толщины должно хватить для того чтобы выдержать постоянную нагрузку от транспортных средств. В зависимости от прочности переправы будут введены ограничения по весу для транспорта.

Постоянно пользующиеся услугами зимников могут ожидать открытия дороги в декабре, хотя все зависит от погоды. Например, в прошлые годы некоторые автодороги по льду были запущены только после нового года.





Рекомендуем по теме:

Готовится к устройству ледовая переправа на зимнике Нарьян-Мар – Тельвиска

В Нарьян-Маре налаживают работу зимников

Новый зимник открыт в НАО

Зимник Нарьян-Мар – Усинск откроют в ближайшее время

Зимник Нарьян-Мар – Усинск открыли для всех видов транспорта

В НАО ввели первый этап I участка дороги Нарьян-Мар – Усинск


Администрация НАО подписала соглашение с рыболовецкими колхозами округа на 2025–2030 гг.

Медики из поморской глубинки обратились к губернатору за помощью

В Мурманске готовятся отметить 99-летие Краеведческого музея

Участковый из Вологды получил титул «Народного участкового»

В Сортавале открылся парк миниатюр с историческими домами

В Мурманске подходит к концу дорожная кампания

В Архангельске заработала крупнейшая пеллетная котельная региона
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета