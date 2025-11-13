В НАО готовят зимник Нарьян-Мар – Тельвиска

Госконтракт получил «Нарьян-Мардорресмстрой» на 7,3 млн руб. На эту сумму компания должна построить зимнюю дорогу для автомобилей.



Сейчас начались подготовительные работы, оформляются разрешительные документы. Строительство стартует после принятия разрешения на передвижение по тундре механических средств. Также нужно дождаться приемлемых погодных условий, а именно стойкой минусовой температуры, достаточного снежного и ледового покрова. На данный момент лед еще недостаточно толстый, поэтому транспортное сообщение осуществляется силами Северной транспортной компании на воздушных подушках.



Строить зимник можно только при достижении толщины льда от 20 см. Этой толщины должно хватить для того чтобы выдержать постоянную нагрузку от транспортных средств. В зависимости от прочности переправы будут введены ограничения по весу для транспорта.



Постоянно пользующиеся услугами зимников могут ожидать открытия дороги в декабре, хотя все зависит от погоды. Например, в прошлые годы некоторые автодороги по льду были запущены только после нового года.

