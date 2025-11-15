Гостей Вологды будут встречать «С хлебом-солью»
На городской площади Бабушкина напротив железнодорожного вокзала появился гостеприимный арт-объект — “С хлебом-солью”.
Это вылитая из бронзы девушка, держащая в руках хлеб с солью — символ гостеприимства. Скульптуру установили к 880-летию города.
Девушка станет объектом притяжения людей, приезжающих в Вологду. Они будут с ней фотографироваться, выкладывать снимки в соцсетях, чем популяризировать город и делать его привлекательнее для туристов. Нельзя забывать и о том, что люди часто ищут в бронзовых статуях двойной смысл, например, трут определенное место на удачу или ради исполнения желания. Девушка с караваем может запустить такую традицию в Вологде, например, если появится поверье, что если потереть солонку на хлебе, 3 раза обойти статую по часовой стрелке и загадать желание, оно непременно исполнится.
Это не единственный арт-объект, появившийся в Вологде к юбилею. На Торговой площади замерли «Зодчий» и «Ямщик», в Осановской роще — пес Джим из стихотворения С. Есенина. Обещают установить в роще и скульптуру самого поэта.
