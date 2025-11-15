Гостей Вологды будут встречать «С хлебом-солью»

Вологодская область >> Общество >> 15.11.2025

На городской площади Бабушкина напротив железнодорожного вокзала появился гостеприимный арт-объект — “С хлебом-солью”.

Это вылитая из бронзы девушка, держащая в руках хлеб с солью — символ гостеприимства. Скульптуру установили к 880-летию города.

Девушка станет объектом притяжения людей, приезжающих в Вологду. Они будут с ней фотографироваться, выкладывать снимки в соцсетях, чем популяризировать город и делать его привлекательнее для туристов. Нельзя забывать и о том, что люди часто ищут в бронзовых статуях двойной смысл, например, трут определенное место на удачу или ради исполнения желания. Девушка с караваем может запустить такую традицию в Вологде, например, если появится поверье, что если потереть солонку на хлебе, 3 раза обойти статую по часовой стрелке и загадать желание, оно непременно исполнится.

Это не единственный арт-объект, появившийся в Вологде к юбилею. На Торговой площади замерли «Зодчий» и «Ямщик», в Осановской роще — пес Джим из стихотворения С. Есенина. Обещают установить в роще и скульптуру самого поэта.





Рекомендуем по теме:

5 проектов Вологодчины стали лауреатами конкурса комфортной городской среды

Привокзальную площадь Мурманска отремонтируют за 43 млн руб.

В Апатитах установили интересный арт-объект

Новый арт-объект с дополненной реальностью появился в Апатитах

В Усинске появился новый арт-объект

В Вологду будут направлять туристов из Китая


Администрация НАО подписала соглашение с рыболовецкими колхозами округа на 2025–2030 гг.

В Мурманске готовятся отметить 99-летие Краеведческого музея

Участковый из Вологды получил титул «Народного участкового»

В Сортавале открылся парк миниатюр с историческими домами

В Мурманске подходит к концу дорожная кампания

В Архангельске заработала крупнейшая пеллетная котельная региона

Предприятие Карелии вывозило древесину с района на карантине
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета