НАО с Росморречфлотом планируют развивать телекоммуникационную инфраструктуру

Соглашение подписано губернатором региона И. Гехт и главой ФА морского и речного транспорта А. Тарасенко на Международном форуме «Транспорт России».



НАО присоединился к проекту «Полярный экспресс», в рамках которого идет работа над трансарктической подводной волоконно-оптической связи от Мурманска до Владивостока. 12 тыс. км оптоволокна проложат по дну Тихого и Северного Ледовитого океанов, повторив направление Северного морского пути.



Это межконтинентальный проект, охватывающий Европу и Азию. Так как Ненецкий округ стал частью этого проекта, для него открываются хорошие перспективы для обеспечения населения НАО связью на востоке региона.



Монтаж подводной линии осуществляют сразу несколько компаний: ФГУП «Морсвязьспутник», предприятие, подчиняющееся Росморречфлоту, оператор «Полярного экспресса», «Ненецкая компания электросвязи».



Соглашение даст возможность объединить работы по созданию цифровой инфраструктуры НАО. Это хорошо для населения и развития речного и морского транспорта. В настоящее время отдаленные поселения получают связь через спутниковые каналы, но они нестабильны из-за погодных условий, орбиты ретрансляторов, прочих факторов.