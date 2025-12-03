В Архангельской области хотят изменить статистику смертности

Архангельская область >> Общество >> 03.12.2025


В АО становится все больше населения старше трудоспособного возраста. Население стареет, от этого никуда не деться. По статистике Минздрава основной причиной смертности в АО являются сердечно-сосудистые заболевания лиц старше 85 лет независимо от возраста.
Больше всего умерших от болезней кровообращения, ишемической болезни сердца, особенно при хронических болезней сердечно-сосудистой системы.

На продолжительность жизни влияют внешние факторы: несчастные случаи, курение, чрезмерное употребление алкоголя, нездоровое питание, малая физическая активность, повышающие риск рака и сердечно-сосудистых болезней.

Пренебрежение профилактикой, запоздалое обращение к врачам приводят к тяжелым осложнениям, смертности.

Мужчины умирают в 65-69 лет и в основном от сердечно-сосудистых болезней, новообразований и внешних причин. Женщины в области более живучие и в среднем умирают в 74-77 из-за новообразований, нервных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2022 г. 2-е место среди смертности было за коронавирусной инфекцией.





Рекомендуем по теме:

Первичное сосудистое отделение открылось на базе Сокольской ЦРБ

В Коми усилят профилактику по заболеваниям сердца

В Коми в процессе диспансеризации обратят внимание на раннюю онкодиагностику

Показатели и динамика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

За первые месяцы 2017 г. диспансеризацию в НАО прошли только 14,7% взрослого населения

В Архангельской области сократят финансирование на лечение самых распространенных заболеваний


ТРК "РубликЪ" в Сыктывкаре 20 лет создает торговую площадку для локальных брендов

Запах аммиака распространился по бизнес-центру Архангельска

В Коле открыли прогулочную площадку на набережной

В Череповце прошел турнир по пулевой стрельбе

В НАО готовят зимник Нарьян-Мар – Тельвиска

Гостей Вологды будут встречать «С хлебом-солью»

Архангельск запустил стартап для туристов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета