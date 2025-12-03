В Архангельской области хотят изменить статистику смертности



В АО становится все больше населения старше трудоспособного возраста. Население стареет, от этого никуда не деться. По статистике Минздрава основной причиной смертности в АО являются сердечно-сосудистые заболевания лиц старше 85 лет независимо от возраста.

Больше всего умерших от болезней кровообращения, ишемической болезни сердца, особенно при хронических болезней сердечно-сосудистой системы.



На продолжительность жизни влияют внешние факторы: несчастные случаи, курение, чрезмерное употребление алкоголя, нездоровое питание, малая физическая активность, повышающие риск рака и сердечно-сосудистых болезней.



Пренебрежение профилактикой, запоздалое обращение к врачам приводят к тяжелым осложнениям, смертности.



Мужчины умирают в 65-69 лет и в основном от сердечно-сосудистых болезней, новообразований и внешних причин. Женщины в области более живучие и в среднем умирают в 74-77 из-за новообразований, нервных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний.



В 2022 г. 2-е место среди смертности было за коронавирусной инфекцией.