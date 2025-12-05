6 декабря в Нарьян-Маре откроют главную ёлку НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 05.12.2025

Мероприятие начнется в 14:00 и объединит взрослых и детей в сказочном путешествии. Его специально решили провести в выходной день, чтобы не только у горожан была возможность побывать с детьми на открытии, а потом вернуться домой.

Гостей и жителей округа приглашают на встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и прочими новогодними персонажами. Они погрузят гостей в атмосферу волшебства и сказки, подарят позитивные эмоций, трогательные воспоминания.

На главной городской площади можно будет поиграть, принять участие в традиционном хороводе вокруг елки под легендарную песню “В лесу родилась елочка”. О том, какая елка ждет гостей в этом году, организаторы держат в секрете.

Не обойдется праздник без вкусностей и подарков. На площади можно будет выпить горячий чай с булочками, пирожками и пирожными, купить сувениры и елочные игрушки, сделать красочные фотографии на фоне новогоднего убранства.

Кульминацией торжества станет зажжение новогодних огней на елке, символизирующее старт новогодних праздников.

Организатором мероприятия стал ДК «Арктика».





