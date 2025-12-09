Юрист предупредил об изъятии участков под дачи в Коми

Если владелец земельного участка не следит за его состоянием, если площади заброшены, он может не только быть оштрафован, но и лишиться участка через суд. Об этом рассказал И. Исмаилов, доцент юрфака Финуниверситета при правительстве РФ. Уже весной 2026 г. заброшенные дачные участки могут поменять владельца, потому что каждая территория должна быть использована по назначению.



Для территорий населенных пунктов критериями заброшенности являются:



- захламление свыше 50% площади предметами, не связанными с их использованием;

- отсутствие жилого дома после 7 лет владения;

- наличие только разрушенных построек, не ремонтирующихся свыше 1 года.



Первичное обнаружение нарушений карается предупреждением и установкой срока для ликвидации нарушений. Если они не устранены за 6 месяцев, нарушителю грозит штраф до 25 тыс. руб. Через суд участок изымается после штрафа, если не изменилась ситуация.



Исключение, если участок арестован, есть запрет на его использование, обстоятельства вследствие стихийных бедствий, невозможно зарегистрировать объект из-за действий/бездействия органов власти, самоуправления, лиц, ответственных за эксплуатацию инженерных сетей, к которым подключается дом.