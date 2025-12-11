В стратегии развития Петрозаводска появился запрос на справедливость

Республика Карелия >> Общество >> 11.12.2025

Теперь стратегия города включает пункт о преодолении бедности людей, повышения уровня жизни.

Это слышать странно, учитывая, что везде говорят о том, как богата страна и какой высокий уровень жизни в Москве. В большинстве регионов РФ ситуация иная, и в частности в Карелии, где борьба с бедностью остается приоритетной задачей властей региона.

Составители новой стратегии развития Петрозаводска считают, что к 2034 г. нужно реально снизить уровень бедности. Примет ли стратегию в таком виде Петросовет, покажет время.

Экономический рост призван давать видимые результаты всем категориям населения. Повышение адресности соцпомощи за счет перевода документооборота в электронный вид, политики ускоренного роста доходов самых бедных групп населения, — необходимые условия для реализации плана. Особо нужно уделить внимание поддержке многодетных семей, расширить использование „соцконтракта“ для изменения жизни в лучшую сторону.

Петрозаводск имеет неплохие перспективы в социально-экономическом развитии, имеет высокий человеческий потенциал, развитое производство, научно-образовательный комплекс, сферу услуг, в том числе финансовых. Другие карельские города таким потенциалом не обладают.





