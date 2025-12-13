Губернаторские елки в Мурманске пройдут в стиле стимпанк

На мероприятия власти города пригласили артистов из разных регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, чем только подтвердили свою несостоятельность в вопросах организации постановок высокого уровня.

12 декабря стартовал марафон Губернаторских елок. Это будет не одно мероприятие, а несколько, чтобы на ней смогли побывать до 20 тыс. детей Мурманской области. Часть мероприятий будет выездная, на накладно в урезанном формате, потому что все декорации везти с собой накладно, не везде есть площадки, способные их вместить.

Не елки доступ открыт не всем, а только детям льготных категорий, переехавшим в МО в рамках соцпрограмм, 2,5 тыс. детей с достижениями в спорте, учебе и творчестве. Власти считают, что Губернаторская елка должна стать призом за достижения, поэтому большинство детей на нее не попадет. Это неправильно, потому что праздника достойны все дети без исключения.

Представления проходят на катке Ледового дворца спорта. 12 - 14 декабря пройдут 6 показов спектакля «Тайна часов вечности», поставленного в стиле стимпанк с использованием интерактива.






