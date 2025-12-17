Врач-педиатр Е. Горелик и проект «Упряжка Победы» получили региональные награды Знание.Премия



Эти награды впервые присудили за вклад в просвещение. Лучшие в НАО в этом году — врач-педиатр Е. Горелик и И. Коткина с «Упряжкой Победы».



Победителей объявили на заседании Наблюдательного совета общества «Знание». Среди экспертов было 300 человек из разных субъектов РФ. Каждая заявка рассматривалась пятью экспертами.



Врач Е. Горелик реализовала проект «Сохраняя главное», в который привлекла 12 экспертов: нутрициологов, специалистов по подростковому возрасту. Проводились лекции, встречи на тему здорового питания, профилактики зависимостей, психологическому благополучию, семейным ценностям. На мероприятиях побывало свыше 1 тыс. участников. Проделанную работу оценили на федеральном уровне.



«Упряжка Победы» — цифровой проект, посвященный северным оленям. Они сыграли важную роль на Карельском фронте ВОв. В 2020 г. начались поиски документов, снимков, историй фронтовиков, материалы публикуют в виде мультимедиа. Сообщество объединяет 2 тыс. посетителей 67 регионов РФ, 6 государств.



Были отмечены лучшие лекторы «Знания» в НАО: А. Закутаускене, Т. Ипатова, Е. Новикова, С. Смышляева.











