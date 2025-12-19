Некрасовский мост в Вологде готовится к новому этапу строительства

Возводящийся в Вологде Некрасовский мост считается ключевым инфраструктурным объектом города. Недавно не нем прошли испытания опор для эстакад.





Работами занимается ДСК из Твери, и сейчас специалисты вступили в активную фазу одновременно на нескольких участках.





Усилия отданы двум участкам: эстакаде №1, где возводят опору №4, армируют ригель, устанавливают опалубку для заливки бетона, и эстакаде №2 с опорой №2, где обеспечивают уход за недавно уложенным бетоном для опоры, подферменными площадками.



Также идет подготовка к запуску проезда по ул. Бурмагиных 20 января. Здесь засыпают коммуникации, возводят подпорные стены. Идет погружение шпунтовых свай в грунт, разработка котлованов, гидроизоляционные работы.



Напомним, что Некрасовский мост начали строить в 2023 г. Это значимый проект транспортной системы города. Длина моста составит 243 м над водой, общая длина развязки — 3,1 км.



Его задачей является разгрузка центральной и заречной частей Вологды и мостовых переходов, работающих на пределе своей пропускной способности. Переправа станет важной частью формируемого транспортного кольца. Создание МТК позволит создать беспрепятственный транзит в обход центра города, улучшит его экологию, повысит качество жизни.



Завершение тестов опор стало важнейшим техническим рубежом, который говорит о переходе к финальному этапу строительства.