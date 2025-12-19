Некрасовский мост в Вологде готовится к новому этапу строительства

Вологодская область >> Общество >> 19.12.2025

Возводящийся в Вологде Некрасовский мост считается ключевым инфраструктурным объектом города. Недавно не нем прошли испытания опор для эстакад.


Работами занимается ДСК из Твери, и сейчас специалисты вступили в активную фазу одновременно на нескольких участках.


Усилия отданы двум участкам: эстакаде №1, где возводят опору №4, армируют ригель, устанавливают опалубку для заливки бетона, и эстакаде №2 с опорой №2, где обеспечивают уход за недавно уложенным бетоном для опоры, подферменными площадками.

Также идет подготовка к запуску проезда по ул. Бурмагиных 20 января. Здесь засыпают коммуникации, возводят подпорные стены. Идет погружение шпунтовых свай в грунт, разработка котлованов, гидроизоляционные работы.

Напомним, что Некрасовский мост начали строить в 2023 г. Это значимый проект транспортной системы города. Длина моста составит 243 м над водой, общая длина развязки — 3,1 км.

Его задачей является разгрузка центральной и заречной частей Вологды и мостовых переходов, работающих на пределе своей пропускной способности. Переправа станет важной частью формируемого транспортного кольца. Создание МТК позволит создать беспрепятственный транзит в обход центра города, улучшит его экологию, повысит качество жизни.

Завершение тестов опор стало важнейшим техническим рубежом, который говорит о переходе к финальному этапу строительства.





Рекомендуем по теме:

Достраивать мост через р. Лемью будет московская компания

Панкратовский мост в Вологде отремонтирован на 80%

В Архангельске Краснофлотский мост украсила архитектурная подсветка

Под Мурманском провели испытания нового ж/д моста

Соломенский мост будет выдерживать почти 100 тонн

В Череповце построят мост за 15 млрд руб.


НАО с Росморречфлотом планируют развивать телекоммуникационную инфраструктуру

Вологодскому бюджету в 2026 г. может понадобиться коммерческий кредит

Охранник кафе ТЦ Петрозаводска побил посетителей

В Сыктывкаре сломаны рентген-аппараты в 2-х поликлиниках

Для оленеводов НАО куплено 67 единиц техники

Современный ФАП построят в микрорайоне Дровяное в Мурманске

В Архангельской области хотят изменить статистику смертности
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета