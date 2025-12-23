Орешки с предсказаниями продавали «винтажке» в Петрозаводске

«Винтажный цех» - новогодняя барахолка Петрозаводска. Здесь карельские мастера продают ручные работы, вещи с историей: посуду, виниловые пластинки, винтажные елочные игрушки из стекла, Дедов Морозов с бородой из ваты, подсвечники, декор, украшения, лакомства, одежду, изделий из бисера, лозы, кожи, меха.



Несмотря на то, что повод для покупки новогодний, изделия можно не только положить под елку в качестве подарка, но и просто купить, чтобы порадовать себя эксклюзивной вещицей.



Ажиотаж у покупателей вызвали орешки с предсказаниями. Это не выпечка, а грецкие орехи, из которых вынули внутренности, а под скорлупу поместили бумажки с советами-пожеланиями. Снаружи орешки красиво упаковали, так чтобы они стали игрушками на новогодней елке. По утверждению мастера, плохих предсказаний нет, все хорошие, поэтому недорогой сувенир пользовался популярностью.



Были на ярмарке абсолютно разные вещи. Была возможность помочь нуждающимся бездомным животным, купив для них корм. Это стало послом к населению, которому стоит делаться теплом и вкусностями с другими, отдавая им часть тепла своего сердца и хорошего настроения.









