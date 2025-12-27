Квартал в центре Архангельска отдан под «жилую» застройку

Архангельская область >> Общество >> 27.12.2025

В Архангельске провели аукцион на комплексное развитие территории жилзастройки на 1,2 га между ул. Выучейского, Воскресенской, Обводного канала.

В торгах приняли участие всего 4 застройщика: Твой Дом, Кронекс Девелопмент, Рубин билдинг, Ломоносовский.

Изначальная цена 4 млн руб. выросла до 4,83 млн. Такую сумму предложил застройщик Твой Дом.

Проектом предусмотрено расселение, снос жилых домов 60-х гг. прошлого века, среди которых есть аварийные. В списке дома на ул. Володарского, Суфтина, Выучейского. Обновят транспортную, коммунальную инфраструктуру (сети канализации, тепло-, водоснабжения, наружного освещения, дороги).

Построят жилые дома разной этажности (16, малоэтажные, многоэтажные), объекты торговли, бытового обслуживания, общепита, образования, благоустройства.

Минимальное озеленение составит 15%, параметры застройки определит проект планировки, учитывая требования к архитектурному облику центра города.





