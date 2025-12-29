Мурманский Роспотребнадзор учит готовить новогодний ужин

Новый год всегда сопряжен с застольем, перееданием, соответственно с расстройствами желудка, вздутием, отравлением. Чтобы здоровье не подорвать калорийными продуктами, надо соблюдать правила покупки продуктов, приготовления блюд.



Риски пищевых отравлений возрастают при нарушении условий хранения продуктов, готовки, несоблюдение гигиены. Продукты стоит покупать в санкционированных точках, с соблюдением правильного хранения. Это важно для колбас, молочки, рыбы, скоропортящихся товаров. Упаковки должны быть без проколов, с ярлыками.



Нельзя нарушать правила хранения и дома, следовать инструкциям на упаковке, а просроченные не употреблять. Сырые, готовые блюда в холодильнике хранятся раздельно и в контейнерах. Готовая пища на столе не должна стоять больше 2 часов.



Во время готовки нужно быть продукты, руки, посуду, для сырых продуктов, колбас, фруктов использовать разные доски. Свежие овощи, зелень, фрукты нужно промывать горячей водой.



Любимыми всеми салатами «Оливье» и «Селёдкой под шубой» детей кормить не стоит, поскольку они вредны.