Мурманский Роспотребнадзор учит готовить новогодний ужин

Мурманская область >> Общество >> 29.12.2025

Новый год всегда сопряжен с застольем, перееданием, соответственно с расстройствами желудка, вздутием, отравлением. Чтобы здоровье не подорвать калорийными продуктами, надо соблюдать правила покупки продуктов, приготовления блюд.

Риски пищевых отравлений возрастают при нарушении условий хранения продуктов, готовки, несоблюдение гигиены. Продукты стоит покупать в санкционированных точках, с соблюдением правильного хранения. Это важно для колбас, молочки, рыбы, скоропортящихся товаров. Упаковки должны быть без проколов, с ярлыками.

Нельзя нарушать правила хранения и дома, следовать инструкциям на упаковке, а просроченные не употреблять. Сырые, готовые блюда в холодильнике хранятся раздельно и в контейнерах. Готовая пища на столе не должна стоять больше 2 часов.

Во время готовки нужно быть продукты, руки, посуду, для сырых продуктов, колбас, фруктов использовать разные доски. Свежие овощи, зелень, фрукты нужно промывать горячей водой.

Любимыми всеми салатами «Оливье» и «Селёдкой под шубой» детей кормить не стоит, поскольку они вредны.





Рекомендуем по теме:

Роспотребнадзор Коми разработал памятку для участников Масленицы

В Карелии наладят выпуск аналогов пластиковой упаковки

В Мурманске подорожал хлеб

Как правильно хранить брус?

В 2017 г. в Ненецкий автономный округ направил в села региона 29 тонн продукции местных производителей

Производителей Коми проверят на добавление запрещенного фермента в пищу


Современный ФАП построят в микрорайоне Дровяное в Мурманске

В Архангельской области хотят изменить статистику смертности

6 декабря в Нарьян-Маре откроют главную ёлку НАО

Вратарь ФК «Череповец» получил премию им. Ф. Черенкова

Юрист предупредил об изъятии участков под дачи в Коми

В стратегии развития Петрозаводска появился запрос на справедливость

Губернаторские елки в Мурманске пройдут в стиле стимпанк
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета