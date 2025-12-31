Всего двое детей НАО побывали на Кремлевской ёлке

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 31.12.2025

25 декабря прошла первая в этом году Кремлевская ёлка в Кремлёвском Дворце. Из Ненецкого округа на нее смогли попасть Д. Морозова (Оксино) и Т. Остальцева (Красное).

Побывать на грандиозном предновогоднем событии —  мечта многих детей. Этой чести удостаиваются лучшие, и в 2025 г. ими стали две девочки из НАО. Мероприятие прошло после 5 лет перерыва.

Организаторами праздника стало «Движение Первых». В нем приняли участие 5 тыс. детей со всех субъектов РФ, Южной Осетии, Приднестровья, Абхазии. Среди них отличники, активисты и спортсмены.

Помимо елки дети побывали в Москвариуме, приняли участие в развлекательной программе с играми, хороводами, викторинами, конкурсами. Также детям показали сказку «Заветные куранты» о дружбе и мечте. Детям посчастливилось не только побывать в столице на елке, но и прогуляться по городу, увидеть ее в новогоднем убранстве, сделать много фотографий и запастись положительными эмоциями на год вперед. Для многих это единственная возможность побывать с Москве бесплатно. 





2026 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

