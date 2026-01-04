Итоги 2025 г.: чем жил Сыктывкар



Столицу Коми возглавил новый руководитель. Он продолжает преобразование города, в частности ремонта дорог, но отремонтировать дырносскую не смог.



Яблоневую аллею обустраивали по проекту «Формирование комфортной городской среды». Высадку деревьев поручили подрядчику из Екатеринбурга, который выиграл тендер. В результате он вез саженцы из другого региона, они были доставлены в непригодном виде, но их все равно высадили. Растения не прижились. Подрядчика оштрафовали, дали время на исправление ситуации, но в результате расторгли с ним договор. Подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков, что лишило его возможности участвовать в госзакупках 2 года.



Аллея столкнулась с проблемным озеленением и вандалами, которые ломали фонари, «золотые яблоки». Первая проблема связана с халатным отношением к работе так называемых “специалистов”, вторая с воспитанием подрастающего поколения, которому не привили правильных принципов жизни. Это не красит жителей города, в частности родителей и заставляет сомневаться в светлом будущем следующего поколения.



Смонтированные качели убрали, конфигурацию заменили на более безопасную. Но повесить качели летом не смогли.



Нельзя назвать ни одного реализованного в городе в 2025 г. проекта, который бы не вызывал нареканий, а это звоночек горожанам, что пора что-то менять.



