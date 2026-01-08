Грузоподъёмность переправ Усть-Усы увеличилась до 10 тонн

Глава Усинска Н. Такаев рассказал, что благодаря стойким морозам толщина льда на водоемах, через которые открыты зимники, увеличилась. Это дало возможность выдерживать повышенные нагрузки.



Переправы через Печору, протоки Ыджыд-Ошкурья, Виловатник открывают короткий путь на Большую землю. Сейчас на них тоннаж поднят до 10 тонн, но позже может быть поднят еще раз, если сохранятся подходящие погодные условия.



Водителям важно соблюдать ограничения, Правила дорожного движения на зимниках, которые значительно отличаются от тех, которые применяются на грунтовых дорогах. Например, по зимнику нужно передвигаться не пристегнутыми и с открытыми дверями, чтобы в случае попадания в воду, суметь выбраться.



Напомним, что легковые машины по ледовым переправам получили возможность ездить еще 27 декабря. Это позволило ускорить передвижение на десятки километров, что особенно важно накануне праздников. Для сравнения, в 2025 г. зимники открыли только 15 января из-за теплой погоды и тонкого льда. Закрылись переправы 1 апреля.