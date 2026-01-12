Первый «Добро.Центр» на базе МФЦ открыт в Мурманске
Он стал первым в стране и соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети». Обращаясь в МФЦ мурманчане могут получить госуслуги, муниципальные услуги, получить инфо о волонтерских, благотворительных проектах, зарегистрироваться в «Добро.рф», стать частью добровольческого сообщества. Персонал МФЦ прошел спецобучение, может помогать в работе с новой платформой.
В МФЦ на ул. Хлобыстова дают консультацию о том как стать волонтером, как можно подтвердить личный опыт своего участия в различных проектах, что представляет собой волонтерская книжка, в каких направлениях востребована помощь добровольцев.
"Добро.Центры" сравнивают с МФЦ, поскольку их объединяет подход, принцип доступности.
Нацпроект должен давать возможности развитию талантов, самореализации молодежи. Также среди задач нацпроекта — ремонт и возведение школ, улучшение квалификации учителей, разработка методик преподавания, условий для процесс обучения.
По нацпроекту предусмотрено развитие целой сети кампусов высшего уровня, поддержка вузов в рамках программы «Приоритет 2030».
