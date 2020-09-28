В Шоинском сельсовете расселили аварийный жилфонд

В 2025 г. в 9 муниципалитетах НАО было закуплено 99 наименований жилья 5,5 тыс. квадратов. Это удалось сделать на деньги из районной и окружной казны. Благодаря финансированию в Шоинском сельсовете на 100% закрыли очередь переселенных из аварийного жилфонда. Часть квартир предоставлялась по договору соцнайма.

Бесперебойное электроснабжение удалось наладить в Хорей-Вере, где реконструировали электролинию, установили дизельную электростанцию. Также сделали капремонт Великовисочной линии передач. К централизованной сети отопления присоединились 70 потребителей.

Куплены твердотопливные котлы в Неси, за счет чего увеличилась мощность котельных, присоединились новые потребители. В 2026 г. котлы также появятся в Шойне, Коткино.

В Тельвиске, Великовисочном, Хорей-Вере отремонтировали котлы. Модульные здания котельных смонтировали в Каратайке, Харуте. Здесь установили новое оборудование. Также обновлено оборудование в котельных Коткино и Омы.

В Устье, Лабожском, Тошвиске, Щелино, Осколково, Тельвиске появились скважины для забора воды, в Каменке модернизирована водоподготовительная установка.

Питьевой водой обеспечена северо-восточная части Хорей-Вер за ручьём Юнко, капитально отремонтировали участки водовода в Амдерме.





