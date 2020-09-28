В Шоинском сельсовете расселили аварийный жилфонд
В 2025 г. в 9 муниципалитетах НАО было закуплено 99 наименований жилья 5,5 тыс. квадратов. Это удалось сделать на деньги из районной и окружной казны. Благодаря финансированию в Шоинском сельсовете на 100% закрыли очередь переселенных из аварийного жилфонда. Часть квартир предоставлялась по договору соцнайма.
Бесперебойное электроснабжение удалось наладить в Хорей-Вере, где реконструировали электролинию, установили дизельную электростанцию. Также сделали капремонт Великовисочной линии передач. К централизованной сети отопления присоединились 70 потребителей.
Куплены твердотопливные котлы в Неси, за счет чего увеличилась мощность котельных, присоединились новые потребители. В 2026 г. котлы также появятся в Шойне, Коткино.
В Тельвиске, Великовисочном, Хорей-Вере отремонтировали котлы. Модульные здания котельных смонтировали в Каратайке, Харуте. Здесь установили новое оборудование. Также обновлено оборудование в котельных Коткино и Омы.
В Устье, Лабожском, Тошвиске, Щелино, Осколково, Тельвиске появились скважины для забора воды, в Каменке модернизирована водоподготовительная установка.
Питьевой водой обеспечена северо-восточная части Хорей-Вер за ручьём Юнко, капитально отремонтировали участки водовода в Амдерме.
Рекомендуем по теме:
В Коми родителям особенных детей выплатят 3 тыс. руб.
Орешки с предсказаниями продавали «винтажке» в Петрозаводске
Квартал в центре Архангельска отдан под «жилую» застройку
Предприниматель НАО получил сертификат «Сделано в России»
Квартал в центре Архангельска отдан под «жилую» застройку
Мурманский Роспотребнадзор учит готовить новогодний ужин
Всего двое детей НАО побывали на Кремлевской ёлке