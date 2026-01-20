Жалобы на уборку снега в Петрозаводске стало меньше



Если в 2025 г. их было 1283, то в этом пока 626. Это говорит о том, что власти города приняли меры для решения проблемы и выпавший снег уже не парализует движение на дорогах, как раньше.



Горожане каждый год жаловались на то, что утром даже пешеходу невозможно добраться до остановки общественного транспорта, не говоря о машинах, которые не могли ехать по проезжей части. Каждый год первый выпавший снег был для властей неожиданностью, с которой они были не готовы бороться. Это вызывало смех у горожан. Теперь наконец-то власти смогли подготовиться к зиме и не позориться.



Подготовка затронула не только уборку снега, но и мусора. На несвоевременный вывоз мусора стало жаловаться в 2 раза меньше горожан.



Коммунальные службы зафиксировали в 5 раз меньше замерзаний систем в многоэтажках. В частности в сильный мороз жалоб было всего 8, в решить проблему удавалось за 24 часа.



Все коммунальщики выполняют обязательства перед городом добросовестно. Часть аварийного жилфонда обслуживает УК «Умка», и на ее работу постоянно жалуются. Горадминистрация направила в УМВД заявление на проведение проверки. Пока она не закончена, но по ее окончанию гарантированно будут приняты меры воздействия на руководство, а при отсутствии результатов с УК может быть расторгнут контракт.