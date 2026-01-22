В Архангельске свыше 1 тыс. многодетных семей получили пожарные извещатели

Архангельская область >> Общество >> 22.01.2026

В городе усиливают меры пожарной безопасности в многодетных семьях в тяжелой жизненной ситуации. За 2025 г. им бесплатно выделили тысячу автономных пожарных сигнализаций.

Устройства куплены на деньги городской казны. Они реагируют на дым на ранней стадии пожара, когда огонь можно потушить своими силами и покинуть зону возгорания. В многодетных семьях это особенно актуально, потому что детей много, можно за кем-то не уследить.

Если ребенок баловался со спичками, бенгальскими огнями, искра попала на легко воспламеняющийся материал, извещатель подаст громкий звук, включит индикатор, привлечет внимание людей. Устройство не надо подключать к электросети, оно работает автономно, монтируется просто, подходит для старого жилфонда со старой.

Бесплатная выдача устройств является допподдержкой многодетных семей, семей в сложной ситуации. Выдачу организует Центр гражданской защиты Архангельска по региональной программе защиты горожан от ЧС.

В текущем году акцию продолжат, расширив охват горожан и повышая безопасность жилфонда Архангельска.





