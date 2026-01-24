В Мурманске за 79 тыс. руб. продают японский двухкассетник

Сейчас дети не знают, что такое кассетный магнитофон, а в 80-ые годы прошлого века его обладатели были самыми крутыми людьми. А если у человека был двухкассетный магнитофон, особенно японский, трудно представить, что могло быть что-то круче и желаннее.

Сегодня считается, что если человек помнит, как перемотать кассету с помощью карандаша, значит он взрослый. Только такой человек в Мурманске сможет захотеть купить двухкассетный магнитофон.



Именно такой раритет с документами и инструкцией, модели Sharp 700 gold появился в продаже за 79 тыс. руб. Магнитофон в отличном состоянии, выглядит, как новый. Но особенность его не только в этом. Всегда считалось, что Шарп выпускает качественную продукцию на века, и факт наличия магнитофона почти с 50-летней историей это подтверждает.



Справка. Именно японская компания Sharp и ее продукция была безумно популярная в 80-90 годы. Но не только своей электроникой и магнитофонами в частности, но и вечно острыми карандашами, которые появились задолго до двухкассетников при Т. Хаякава, стоявшего у истоков бренда.





