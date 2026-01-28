В Коми выбрали главного поисковика
Представителем регионального добровольческого отряда «ЛизаАлерт» выбрана В. Деревцова.
«ЛизаАлерт» выбрал своего регионального представителя в Коми силами голосования активистов среди добровольцев региона.
Варвара Деревцова было региональным представителем с июня 2024 г., но с приставкой «и. о.». Теперь она полноценный представитель. До нее во главе отряда поисковиков стоял В. Штука, перешедший на должность старшего направления беспилотной авиации.
Деревцова в отряде 5 лет, за которые показала себя опытным поисковиком, координатором, руководителем. В 2023 г. принимала участие в поиске 85-летнего мужчины в Московской области. Именно ее группа нашла пенсионера, когда он увяз в болоте по самую голову.
В обязанности регионального представителя входят административные, оперативные задачи, среди которых взаимодействие со службами, органами власти, защита интересов поискового отряда, планирование направлений работы, контроль соблюдения алгоритмов, поиск.
В прошлом году умер основатель «ЛизаАлерт» в Коми С. Назаров, который вел поиски в Печоре с 2017 г. Сейчас «ЛизаАлерт» работает бесплатно, юридически как компания не зарегистрирована и деньги ни от кого не принимает. Стать поисковиком можно с 18 лет. Добровольцы ведут поиск людей в лесах, селах, городах. Пропавших разделяют на категории: люди с ОВЗ, до 12 лет, подростки, взрослые и пожилые.
