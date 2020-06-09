В Коми определят Стратегию развития спорта до 2030 г.
В Минспорта Коми начали разработку Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 г. Соответствующее распоряжение подписал глава министерства Н. Бережной.
Проект должны утвердить до конца 2020 г. До этого времени он пройдет рассмотрение на всех уровнях с учетом мнения общественности. Сейчас также идет разработка аналогичной федеральной Стратегии, которую должны представить до конца июня.
В республике будут ориентироваться на решение коллег из Минспорта РФ. Стратегия в Коми должна быть связана с федеральной, но учитывать местные особенности. Документ должен быть своеобразным вектором развития спорта на десятилетие, тесно связан с важными направлениями качественной жизни - образованием, демографией, здравоохранением и другими.
Для разработки проекта сформирована рабочая группа, а заинтересованные лица могут предлагать идеи на портале регионального Минспорта.
Массово привлечь людей к занятиям спорту можно только учитывая мнение общественности, которое должно быть приоритетным при составлении плана.
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