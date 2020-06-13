В Коряжме презентуют книгу о Василии Алексееве

Архангельская область >> Спорт >> 13.06.2020

В Архангельской области установили мемориальную доску памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира, чемпиона Европы, чемпиона СССР по тяжелой атлетике В. Алексеева, который завоевал для страны около двух десятков медалей высшей пробы.

Директор спорткомбината «Олимп» О. Грущук рассказала, что в начале апреля табличка была установлена, но торжественное открытие пройдет позже. На него пригласят членов семьи, супругу Василия Ивановича, внучку.

Напомним, что торжественное открытие памятной доски в Коряжме было намечено на апрель 2020 года, но его пришлось отложить. После снятия ограничений официальное торжество состоится, а с ним и презентация книги В. Салтыкова «Василий Алексеев - хочу быть первым».

Внучка великого спортсмена отметила, что доска получилась красивой. Сделали ее в Ростове в мастерской Д. Лындина - скульптора, сделавшего не один барельеф спортсмена. Осталось дождаться момента, когда можно увидеть доску на фасаде ДС «Олимп» в Коряжме.





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