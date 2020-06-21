В Белозерске возобновилось благоустройство футбольного поля

Вологодская область >> Спорт >> 21.06.2020

В Белозерске возобновлено благоустройство футбольного стадиона, ремонт которого пришлось приостановить еще в 2019 г. из-за проливных дождей. Почему потребовалось столько времени на начало очередного этапа работ?

Распоряжение о реконструкции поля и возведении здания с раздевалками и душевыми, зрительными трибунами было отдано руководством Вологодской области на градостроительном совете 2 года назад. Сдать готовый объект нужно было в конце 2019 г.

Деньги на работы инвестировал «Газпром газ Ухта». Но с  октября 2019 г. слишком большое количество осадков вынудило подрядчика покинуть объект и пойти в суд с иском о продлении срока реконструкции. Также пришлось отказаться от строительства здания и трибун, так как денег на это уже не было. Куда они делись, если изначально были заложены в проект, никто пояснений не дает.

Только на прошлой неделе на футбольном поле снова закипела работа. За лето нужно проложить под полем водоотводные трубы, переделать наружные сети канализации, уложить поле и сделать беговые дорожки. Работы должны быть выполнены к 31 августа.





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