Кто возглавит рейтинг лучшего бойца MMA: делай ставки и смотри прогнозы на 1xBet

На днях между титулованными UFC-бойцами возник спор: кто из них претендует на звание величайшего бойца во всей истории MMA. В соцсетях бушевали словесные перепалки, в которых упоминались имена Джона Джонса, Генри Сехудо, Конора Макгрегора и его лютого врага по рингу — Хабиба Нурмагомедова. Уже сегодня трое из них готовы навсегда покинуть профессиональный спорт, на что у каждого своя причина. Посмотреть актуальную информацию о спортсменах и сделать ставку можно на www.1xbet.tj.



Между лидером в полутяжелом весе — Джоном Джонсом — и президентом промоушена Дана Уайтом произошел конфликт из-за желания первого перейти в тяжелый вес, но его не устроил предложенный гонорар.



В связи с этим Джонс заявил в интервью, что уходит из боев на неопределенный срок, так как в полутяжелом весе ему нет конкурентов, а в тяжелом дивизионе — отказываются платить достойное вознаграждение. А на 1xbet.tj платят всегда хорошо и вовремя — делай ставки и побеждай!





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Стипе Миочич (2019 год, тяжелый дивизион — 93 кг+);



Джон Джонс (2018 год, полутяжелый дивизион — 93 кг);



Исраэль Адесанья (2019 год, средний дивизион — 83,9 кг);



Камару Усман (2019 год, полусредний дивизион — 77,7 кг);



Хабиб Нурмагомедов (2018 год, легкий дивизион — 70,3 кг);



Александр Волкановски (2018 год, полулегкий дивизион — 65,8 кг).

