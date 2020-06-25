Кто возглавит рейтинг лучшего бойца MMA: делай ставки и смотри прогнозы на 1xBet
На днях между титулованными UFC-бойцами возник спор: кто из них претендует на звание величайшего бойца во всей истории MMA. В соцсетях бушевали словесные перепалки, в которых упоминались имена Джона Джонса, Генри Сехудо, Конора Макгрегора и его лютого врага по рингу — Хабиба Нурмагомедова. Уже сегодня трое из них готовы навсегда покинуть профессиональный спорт, на что у каждого своя причина. Посмотреть актуальную информацию о спортсменах и сделать ставку можно на www.1xbet.tj.
Между лидером в полутяжелом весе — Джоном Джонсом — и президентом промоушена Дана Уайтом произошел конфликт из-за желания первого перейти в тяжелый вес, но его не устроил предложенный гонорар.
В связи с этим Джонс заявил в интервью, что уходит из боев на неопределенный срок, так как в полутяжелом весе ему нет конкурентов, а в тяжелом дивизионе — отказываются платить достойное вознаграждение. А на 1xbet.tj платят всегда хорошо и вовремя — делай ставки и побеждай!
Киберспорт ставки онлайн делают на сайте 1xBet, здесь же можно почитать о причине ухода топовых бойцов из MMA
Такая же причина стала отправной точкой для ухода с большого ринга и для Макгрегора. Конор не видит заинтересованности промоушена в поиске для него интересного противника для яркого боя. Проводи время с любимыми киберспортивными командами, следи за результатами, а киберспорт ставки онлайн делают на сайте 1xBet.
Причиной ухода из спорта Генри Сехудо стали семейные вопросы. Пока семьи у спортсмена нет, но он твердо настроен это исправить, неоднократно напоминая, что он «Тройной чемпион». За собой Генри оставил два вакантных пояса.
К этим проблемам можно также добавить ссору Уайта с Хорхе Масвидалем, который тоже не удовлетворен своими гонорарами. Добавляет масла в огонь пауза в карьере Аманды Нуньес из-за рождения ребенка. Таким образом, промоушен рискует на длительное время остаться без кассовых боев. Смотри смешанные бои онлайн, а ставки онлайн на киберспорт делают на сайте 1xBet.
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Ожидаемый поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи должен состояться в сентябре этого года. Но, учитывая состояние здоровья отца дагестанца, бой может отложиться на неопределенное время. Между прочим, Хибиб никогда не жаловался на маленькие гонорары в промоушене. Любишь футбол? Самая быстрая лига — ставки на 1xbet.tj осуществит мечту и принесет немало денег прямо сейчас!
Бойцы UFC получают намного меньше чем, например, боксеры либо спортсмены в НБА или НХЛ. Бойцы UFC в основном предоставлены сами себе, уровню своей медийности и образу.
Стоит напомнить о действующих чемпионах:
- Стипе Миочич (2019 год, тяжелый дивизион — 93 кг+);
- Джон Джонс (2018 год, полутяжелый дивизион — 93 кг);
- Исраэль Адесанья (2019 год, средний дивизион — 83,9 кг);
- Камару Усман (2019 год, полусредний дивизион — 77,7 кг);
- Хабиб Нурмагомедов (2018 год, легкий дивизион — 70,3 кг);
- Александр Волкановски (2018 год, полулегкий дивизион — 65,8 кг).
В свою очередь, глава промоушена не боится остаться без топовых бойцов и не будет их задерживать. Если часто смотришь футбол, делай ставки на самую быструю лигу на 1xbet.tj: переходи, смотри и зарабатывай!
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