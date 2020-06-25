Кто возглавит рейтинг лучшего бойца MMA: делай ставки и смотри прогнозы на 1xBet

>> Спорт >> 25.06.2020

На днях между титулованными UFC-бойцами возник спор: кто из них претендует на звание величайшего бойца во всей истории MMA. В соцсетях бушевали словесные перепалки, в которых упоминались имена Джона Джонса, Генри Сехудо, Конора Макгрегора и его лютого врага по рингу — Хабиба Нурмагомедова. Уже сегодня трое из них готовы навсегда покинуть профессиональный спорт, на что у каждого своя причина. Посмотреть актуальную информацию о спортсменах и сделать ставку можно на www.1xbet.tj.

Между лидером в полутяжелом весе — Джоном Джонсом — и президентом промоушена Дана Уайтом произошел конфликт из-за желания первого перейти в тяжелый вес, но его не устроил предложенный гонорар.

В связи с этим Джонс заявил в интервью, что уходит из боев на неопределенный срок, так как в полутяжелом весе ему нет конкурентов, а в тяжелом дивизионе — отказываются платить достойное вознаграждение. А на 1xbet.tj платят всегда хорошо и вовремя — делай ставки и побеждай!

Киберспорт ставки онлайн делают на сайте 1xBet, здесь же можно почитать о причине ухода топовых бойцов из MMA


Такая же причина стала отправной точкой для ухода с большого ринга и для Макгрегора. Конор не видит заинтересованности промоушена в поиске для него интересного противника для яркого боя. Проводи время с любимыми киберспортивными командами, следи за результатами, а киберспорт ставки онлайн делают на сайте 1xBet.

Причиной ухода из спорта Генри Сехудо стали семейные вопросы. Пока семьи у спортсмена нет, но он твердо настроен это исправить, неоднократно напоминая, что он «Тройной чемпион». За собой Генри оставил два вакантных пояса.

К этим проблемам можно также добавить ссору Уайта с Хорхе Масвидалем, который тоже не удовлетворен своими гонорарами. Добавляет масла в огонь пауза в карьере Аманды Нуньес из-за рождения ребенка. Таким образом, промоушен рискует на длительное время остаться без кассовых боев. Смотри смешанные бои онлайн, а ставки онлайн на киберспорт делают на сайте 1xBet.

Зрелищный бой и недоплата за «работу», а пока тебя ждет самая быстрая лига — ставки на 1xbet.tj


Ожидаемый поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи должен состояться в сентябре этого года. Но, учитывая состояние здоровья отца дагестанца, бой может отложиться на неопределенное время. Между прочим, Хибиб никогда не жаловался на маленькие гонорары в промоушене. Любишь футбол? Самая быстрая лига — ставки на 1xbet.tj осуществит мечту и принесет немало денег прямо сейчас!

Бойцы UFC получают намного меньше чем, например, боксеры либо спортсмены в НБА или НХЛ. Бойцы UFC в основном предоставлены сами себе, уровню своей медийности и образу.

Стоит напомнить о действующих чемпионах:
  • Стипе Миочич (2019 год, тяжелый дивизион — 93 кг+);
  • Джон Джонс (2018 год, полутяжелый дивизион — 93 кг);
  • Исраэль Адесанья (2019 год, средний дивизион — 83,9 кг);
  • Камару Усман (2019 год, полусредний дивизион — 77,7 кг);
  • Хабиб Нурмагомедов (2018 год, легкий дивизион — 70,3 кг);
  • Александр Волкановски (2018 год, полулегкий дивизион — 65,8 кг).

В свою очередь, глава промоушена не боится остаться без топовых бойцов и не будет их задерживать. Если часто смотришь футбол, делай ставки на самую быструю лигу на 1xbet.tj: переходи, смотри и зарабатывай!





Рекомендуем по теме:

Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса

Время сделать ставку онлайн — 1xBet и победить: тяжелая атлетика может потерять статус олимпийского спорта, а Гвоздик уходит из спорта

Букмекерские конторы для пользователей из Беларуси

«Челси» и 1xBet подписали договор о партнерстве

1хБет ставки на спорт и онлайн казино

Выгодные ставки на спорт 1xbet


Как быстро скачать Максбет на мобильный?

В Коми производителей сельхозпродукции призывают повышать культуру производства

Закрытие острова Валаам на карантин продлили на 2 недели

Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах

В Усинске закончилась прокурорская проверка высоких начислений за тепло

После 2030 г. все библиотеки Коми перейдут на новый стандарт работы

В Вологодской области прикрыли сеть подпольных казино
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета