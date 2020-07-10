Мурманская епархия не будет покупать Центральный стадион профсоюзов

Мурманская область >> Спорт >> 10.07.2020

Митрополит Мончегорский и Мурманский Митрофан опроверг слухи о том, что епархия покупает Центральный стадион профсоюзов. В городе распространяются слухи о том, что Русская православная церковь выкупит спортивный объект, чтобы разрушить его и построить кафедральный собор.

В эфире Большого радио митрополит заявил, что на месте стадиона никакого кафедрального собора не будет. Эти слухи ходят со времени прихода митрополита на кафедру при прежнем губернаторе. Сейчас у РПК совсем другие установки. Владыка выступает за сохранение спортивного сооружения. В качестве председателя Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры, митрополит готов предложить один из вариантов создания современного Духовно-спортивного центра, где можно будет заниматься разными видами спорта, и, по желанию, дополняться духовным совершенствованием молодых людей.

Стадион нуждается в реконструкции, и если власти решаться на нее, церковь поможет найти инвесторов. Но выкупать стадион РПЦ не собирается, так как у нее нет таких денег, а главное, нет такой необходимости.

Сейчас работа церкви направлена на создание духовно-спортивных центров по всей России.





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