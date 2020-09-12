В центре Петрозаводска старое здание переделают в спорткомплекс

Глава столицы Карелии И. Мирошник проинспектировала ход реконструкции помещений на пр. Ленина. В заброшенном здании хотят сделать социально значимый объект - спортзал. Здание давно пустует, в то время как в центре Петрозаводска есть дефицит с площадями.



Объект передан муниципальному предприятию, чьи сотрудники со специалистами комитета экономразвития города проанализировали возможность эксплуатации площадей. В этом году предприятие начало необходимый ремонт для последующего перепрофилирования здания.



Пока двухэтажное здание нуждается в косметическом ремонте, капитальное состояние соответствует нормам. После окончания работ объект станет спортивным комплексом. Площадь для 2 спортзалов, раздевалок, сауны с бассейном, душевых, составляет 600 кв. м. В здание уже есть раздевалки, 2 бассейна и сауна, но их пространство расширят дя комфортного проведения досуга.



Большая часть запланированных работ будет закончена в 2021 г., но точная дата открытия спортцентра в центре Петрозаводска неизвестна.