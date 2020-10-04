Вторую спортплощадку с начала учебного года открыли у вологодской школы № 13

В Вологде торжественно открыли площадку для воркаута, которую благоустроили по проекту «Народный бюджет ТОС». С новинкой школьников поздравили заммэра Вологды по соцвопросам В. Цепа, депутаты городского и областного парламентов, активисты ТОС «Некрасовский».



Подрядчик уложил новейшее покрытие, установил тренажеры, турники для воркаута. Специалисты начали работу в начале августа, и за 2 месяца были готовы сдать объект. На выходных вандалы нанесли ущерб покрытию на одной площадке, рабочим пришлось заново приводить все в порядок.



Ранее благоустроенной площадки для физкультуры у школьников не было, хотя в школе учатся сотни детей. Жители поддержали инициативу, проголосовали за эту территорию для благоустройства.



В сентябре школа № 13 получила баскетбольную площадку, построенную при поддержке бизнеса. Ранее здесь был старый корт, на который уложили современное резиновое покрытие, поставили бортики, баскетбольные кольца.



За 2 недели возле школы открыт второй спорткомплекс, поэтому дети спортинфраструктурой обеспечены.