Вторую спортплощадку с начала учебного года открыли у вологодской школы № 13

Вологодская область >> Спорт >> 04.10.2020

В Вологде торжественно открыли площадку для воркаута, которую благоустроили по проекту «Народный бюджет ТОС». С новинкой школьников поздравили заммэра Вологды по соцвопросам В. Цепа, депутаты  городского и областного парламентов, активисты ТОС «Некрасовский».

Подрядчик уложил новейшее покрытие, установил тренажеры, турники для воркаута. Специалисты начали работу в начале августа, и за 2 месяца были готовы сдать объект. На выходных вандалы нанесли ущерб покрытию на одной площадке, рабочим пришлось заново приводить все в порядок.

Ранее благоустроенной площадки для физкультуры у школьников не было, хотя в школе учатся сотни детей. Жители поддержали инициативу, проголосовали за эту территорию для благоустройства.

В сентябре школа № 13 получила баскетбольную площадку, построенную при поддержке бизнеса. Ранее здесь был старый корт, на который уложили современное резиновое покрытие, поставили бортики, баскетбольные кольца.

За 2 недели возле школы открыт второй спорткомплекс, поэтому дети спортинфраструктурой обеспечены.





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