Сыктывкарский спортсмен пройдет пешком береговую линию Крыма
1300 км крымского побережья планирует пройти спортсмен А. Михайлусов. Это будет не праздное проведение отпуска на берегу моря. Своим путешествием он хочет привлечь внимание к проблеме семей, попавших в тяжелую ситуацию, помочь детям - двум девочкам из Феодосии, которые в результате ДТП потеряли родителей и стали инвалидами. Это произошло в 2016 г., а сейчас девочкам нужно спецоборудование для реабилитации. Оно стоит очень дорого, поэтому для его покупки нужна помощь неравнодушных граждан, организаций, предприятий.
6 октября А. Михайлусов приедет в Симферополь, а утром 7 октября отправится в экспедицию «Благотворительный маршрут». Освещать и курировать его акцию будет организация «Добро мира – Волонтеры Крыма», о чем сообщила ее глава Наталья Мартынец.
Спортсмен пройдет побережье против часовой стрелки, обойти Крымский полуостров полностью. С какого города начнется благотворительный забег и где он закончится, не сообщается. Его передвижение будет регулярно освещаться в новостях и соцсетях.
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