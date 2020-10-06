Сыктывкарский спортсмен пройдет пешком береговую линию Крыма

Республика Коми >> Спорт >> 06.10.2020

1300 км крымского побережья планирует пройти спортсмен А. Михайлусов. Это будет не праздное проведение отпуска на берегу моря. Своим путешествием он хочет привлечь внимание к проблеме семей, попавших в тяжелую ситуацию, помочь детям - двум девочкам из Феодосии, которые в результате ДТП потеряли родителей и стали инвалидами. Это произошло в 2016 г., а сейчас девочкам нужно спецоборудование для реабилитации. Оно стоит очень дорого, поэтому для его покупки нужна помощь неравнодушных граждан, организаций, предприятий.

6 октября А. Михайлусов приедет в Симферополь, а утром 7 октября отправится в экспедицию «Благотворительный маршрут». Освещать и курировать его акцию будет организация «Добро мира – Волонтеры Крыма», о чем сообщила ее глава Наталья Мартынец.

Спортсмен пройдет побережье против часовой стрелки, обойти Крымский полуостров полностью. С какого города начнется благотворительный забег и где он закончится, не сообщается. Его передвижение будет регулярно освещаться в новостях и соцсетях. 





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