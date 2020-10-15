Мурманские спортсмены не доехали до Санкт-Петербурга из-за коронавируса

У спортсменов Заполярья из-за коронавируса отменили сборы в Санкт-Петербурге. Воспитанники спортивной школы, отправившиеся на сборы на поезде, были возращены назад в Мурманск после высадки из поезда. Им пришлось сойти в Петрозаводске, так как у одного подростка в пути подтвердился положительный тест на CoViD-19.



Парня госпитализировали. Он находится в инфекционном отделении одной из больниц в Карелии, чувствует себя хорошо. Остальные дети отправились домой на самоизоляцию.



Сейчас проверкой случая занимаются сотрудники Роспотребнадзора. В частности, устанавливаются организаторы этой поездки, которые допустили выезд детей в другой город, не дождавшись результатов тестирования. В результате есть вероятность, что многие из контактировавших с больным мальчиком людей заразились коронавирусом и заразили своих близких. Организаторам грозит значительный штраф.



На сегодняшний день в Заполярье зарегистрировано 16629 больных коронавирусной инфекцией, а ситуация продолжается ухудшаться, как и во всем мире.