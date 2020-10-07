Спортсмены НАО завоевали золото и серебро Первенства и Чемпионата России по северному многоборью

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 06.11.2020

Е. Явтысый пришел первым в забеге на 3 км с палкой среди мужчин, а М. Канева – второй среди юниорок в забеге на 2 км.

Соревнования проходят в Красноярске. В них участвуют 120 спортсменов из 8 регионов РФ: НАО, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Чукотского округов, Красноярского и Камчатского краев, Сахалинской области, Республики Саха.

Многоборцы состязаются в 5 дисциплинах: беге с палкой, тройном прыжке с отталкиванием, метании топора, метании тынзея на хорей, прыжках через нарты. По причине эпидемиологической ситуации сборная НАО по северному многоборью участвует в стартах в ограниченном составе. 2 спортсмена соревнуются в личном зачете во всех видах программы.

Е. Явтысый из с. Красное учится в Московском областном госинституте на факультете физкультуры и спортивной тренировки. Он выступает во взрослой категории. М. Канева из Харуты сейчас учится в школе №4 в Нарьян-Маре. Она выступает серди юниоров.
Состязания продолжаются, а у ненецких спортсменов еще есть возможность проявить себя.





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