Лыжероллерную трассу в мурманской «Долине Уюта» заасфальтировали

Мурманская область >> Спорт >> 12.11.2020

В Мурманске закончена укладка асфальта на лыжероллерной трассе «Долины Уюта». Глава Минстроя Мурманской области В. Сандурский отметил, что подрядчик до выпадения снега заасфальтировал в 2 слоя трассу протяженностью 2,5 км.

Также завершено благоустройство «Аллеи Славы спортсменов», выполнено профилирование 5 км лыжных трасс, смонтирован быстровозводимый хоккейный корт. Сейчас идет установка освещения, откосов, прокладываются трубы водоотведения, системы оснежения.

Сроки сдачи «Долины Уюта» пришлось перенести на декабрь. Ранее спорткомплекс планировали открыть в октябре, ноне получили вовремя материалов из-за закрытых границ. Работы проводились по нацпроекту «Демография», областной программы «Спорт – норма жизни».

Справка. «Долина уюта» - спортобъект с комплексом сооружений, биатлонными и лыжными трассами, школой олимпийского резерва, манежем. Он востребован профессиональными спортсменами, любителями лыжного спорта. Здесь проводятся соревнования  всероссийского, международного уровня, среди которых Праздник Севера с марафонской лыжной гонкой, гонкой на оленьих упряжках. Впервые лыжные состязания прошли здесь в 1934 г.





Рекомендуем по теме:

Систему искусственного оснежения в Кировске планируют построить к маю 2021 г.

В Череповце начался капремонт ул. Комарова и ул. Боршодской

Министерство спорта РФ поддержало инициативу Мурманской области по строительству современного спортивно-досугового центра

А. Чибис посетил Долину Уюта

Турнир по греко-римской борьбе прошел в Мурманске

Марафон Праздника Севера в Мурманске собрал около 1 тыс. участников


Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса

Донорской крови двух групп остро не хватает в Петрозаводске

А. Цыбульский обсудил с грузоотправителями варианты развития порта Экономия

Основание музтеатра в Петрозаводске отремонтируют за 2,5 млн руб.

Мурманские спортсмены не доехали до Санкт-Петербурга из-за коронавируса

Инвестиционные проекты из Мурманской области получат серьезную господдержку

«Технопарк» отказался от планов строить мусорный полигон на Шиесе
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета