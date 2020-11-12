Лыжероллерную трассу в мурманской «Долине Уюта» заасфальтировали

В Мурманске закончена укладка асфальта на лыжероллерной трассе «Долины Уюта». Глава Минстроя Мурманской области В. Сандурский отметил, что подрядчик до выпадения снега заасфальтировал в 2 слоя трассу протяженностью 2,5 км.



Также завершено благоустройство «Аллеи Славы спортсменов», выполнено профилирование 5 км лыжных трасс, смонтирован быстровозводимый хоккейный корт. Сейчас идет установка освещения, откосов, прокладываются трубы водоотведения, системы оснежения.



Сроки сдачи «Долины Уюта» пришлось перенести на декабрь. Ранее спорткомплекс планировали открыть в октябре, ноне получили вовремя материалов из-за закрытых границ. Работы проводились по нацпроекту «Демография», областной программы «Спорт – норма жизни».



Справка. «Долина уюта» - спортобъект с комплексом сооружений, биатлонными и лыжными трассами, школой олимпийского резерва, манежем. Он востребован профессиональными спортсменами, любителями лыжного спорта. Здесь проводятся соревнования всероссийского, международного уровня, среди которых Праздник Севера с марафонской лыжной гонкой, гонкой на оленьих упряжках. Впервые лыжные состязания прошли здесь в 1934 г.