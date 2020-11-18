Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Апатитах откроют до конца ноября

Мурманская область >> Спорт >> 18.11.2020

В Апатитах завершено возведение ФОК на проспекте Сидоренко. Он занимает 2 тыс. кв. м. Здесь есть универсальный спортзал для тренировок, соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, скалолазанию, мобильная трансформируемая трибуна, рассчитанная на 150 зрителей. В городе ощущается острый недостаток спортивных объектов для населения, поэтому этот ФОК не последний, который откроют в ближайшие годы.  

Строить ФОК начали в прошлом году на деньги из муниципального, федерального и областного бюджетов.

Выдано заключение о том, что спортивное сооружение соответствует проектной документации и требованиям безопасности. В настоящее время идут подготовительные к открытию работы - уборка помещений, завоз мебели. До конца ноября спорткомплекс будет готов к вводу в эксплуатацию, о чем сообщил замгубернатора Мурманской области В. Сандурский.

Физкультурно-оздоровительные комплексы в регионе продолжат стоить в 2021 г. В этом году самый большой ФОК был открыт в марте в Полярных Зорях.





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