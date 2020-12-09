Горнолыжные склоны откроют только для жителей Заполярья

Мурманская область >> Спорт >> 09.12.2020

Горнолыжные спуски в Мурманской области будут открыты только для северян, а въезд туристов ограничат. Об этом сообщил на оперативном совещании губернатор региона А. Чибис. Это вынужденная мера, несмотря на то, что регион борется за каждого нового туриста.

Ситуация с ковидом пока нестабильна, но если улучшится, с 15 января курорты области будут открыты для всех.

11 декабря откроется горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр» (Хибины). Этого события с нетерпением ждут любители катания на лыжах и сноубордах. Постепенно будут открывать и другие курорты, и кататься там будет комфортно, поскольку количество людей, которых допустят на трассы, будет ограничено.

В Мурманской области дела с распространением ковида «идут на поправку». Об этом свидетельствуют постепенные отмены ограничений. Например, 17 декабря для зрителей откроются кинотеатры и филармония. Есть вероятность, что с середине января радостная новость придет для горнолыжников. Мурманской области повезло больше, чем, например, Санкт-Петербургу, где ограничения усиливаются.





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