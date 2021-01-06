Для череповчан подготовили 6 лыжных трасс

Любители зимнего спорта смогут посетить спортобъекты в Пуловском лесу и Зеленой роще, на стадионе ФМК и лыжном стадионе Зашекснинского района, в парке Победы, на лыжне Череповец - Шаймы.



Состояние каждой лыжни проверяется и поддерживается на должном уровне, а ледяной дождь не влияет на качество лыжни.



Глава череповецкого спорткомитета А. Мурогин отмечает, что лыжные виды спорта у горожан всегда пользовались большим спросом. Они доступны, поэтому людей много, а трассы забиты. Гритинская горка принимает лыжников даже ночью, а желающие покататься есть всегда. Ночью приходят те, кто хочет покататься по свободным трассам. Сейчас, в новогодние каникулы, самыми популярными видами отдыха на свежем воздухе является катание на лыжах или ватрушках.



Ежедневно на обкатку лыжных трасс выезжают спецбригады. Задействовано 4 снегохода: 2 в Заречье, 2 в Зашекснинском районе. Лыжню сначала укатывают техникой, потом убирают бугры волокушами, поэтому трассы ровные, по ним безопасно ехать даже на высокой скорости.