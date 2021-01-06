Для череповчан подготовили 6 лыжных трасс

Вологодская область >> Спорт >> 06.01.2021

Любители зимнего спорта смогут посетить спортобъекты в Пуловском лесу и Зеленой роще, на стадионе ФМК и лыжном стадионе Зашекснинского района, в парке Победы, на лыжне Череповец - Шаймы.

Состояние каждой лыжни проверяется и поддерживается на должном уровне, а ледяной дождь не влияет на качество лыжни.

Глава череповецкого спорткомитета А. Мурогин отмечает, что лыжные виды спорта у горожан всегда пользовались большим спросом. Они доступны, поэтому людей много, а трассы забиты. Гритинская горка принимает лыжников даже ночью, а желающие покататься есть всегда. Ночью приходят те, кто хочет покататься по свободным трассам. Сейчас, в новогодние каникулы, самыми популярными видами отдыха на свежем воздухе является катание на лыжах или ватрушках.

Ежедневно на обкатку лыжных трасс выезжают спецбригады. Задействовано 4 снегохода: 2 в Заречье, 2 в Зашекснинском районе. Лыжню сначала укатывают техникой, потом убирают бугры волокушами, поэтому трассы ровные, по ним безопасно ехать даже на высокой скорости.





Рекомендуем по теме:

Лыжные трассы в "Саломатах" взяты под особый контроль

В Петрозаводске прошел День снега

Череповчан приглашают на "Зимнюю энергию молодых"

Старт "Сыктывкарской лыжни" переносят третий раз

В Североморске открыли освещенную лыжную трассу

Лыжная база "Саломаты" готовится с открытию сезона


Мурманская митрополия заключит соглашение о сотрудничестве с Минобразования Мурманской области

Может ли казино Дрифт влиять на выигрыши?

В Вологде прошел форум «Российский лес»

Депутат внес спорную поправку в Конституцию Карелии

Сенатор от Коми и Госсовет выступают за особый налоговый режим для Яреги

Бездепозитные игровые автоматы в ярком заведении Play Fortuna

Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета