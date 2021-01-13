В Вологде появится новый спортивный комплекс

ФОК «Золотая шайба» будет возведен недалеко от строящегося ледового дворца в микрорайоне Бывалово. Соответствующий тендер на 273 млн рублей объявила спортивная школа «Витязь». Проект получит финансирование как из федерального, так и из областного бюджета. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 февраля, комплекс должен быть сдан в феврале 2023 года.



Победителю предстоит разработать комплект проектной документации, организовать государственную экспертизу и осуществить строительные работы стоимостью 268 млн рублей. Проект должен быть подготовлен к августу текущего года.



В состав комплекса войдут 2 ледовые площадки для хоккея и керлинга и 6 раздевалок. Рядом появятся открытое хоккейное поле с габаритами 60*30 м, 2 универсальные спортивные площадки для игровых видов спорта, тренажеры для силовой подготовки, лыжероллерная трасса, детская площадка, парковка на 150 автомобилей и навес, оборудованный для занятий настольным теннисом. Вся прилегающая территория должна быть благоустроена и озеленена.