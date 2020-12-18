Гэльский футбол — командная игра. Крайне популярна на территории Ирландии, но практически неизвестна за ее пределами. Это национальный вид спорта, являющийся своеобразным сочетанием регби и традиционного футбола.

Что такое гэльский футбол

Гэльским футболом называют командное соревнование с мячом, придуманное в Ирландии. Как и в классическом варианте игры, соперникам нужно забивать голы. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. Игра сочетает в себе правила из других видов спорта:

обычный футбол;

регби;

волейбол.

Отличительной особенностью являются H-образные ворота. Кроме того, в ирландском футболе передачи делают руками и ногами.

Откуда произошел

На исторической территории Ирландии в гэльский футбол играют со времен средневековья. Самое первое упоминание национальной игры с мячом датировано 1308 годом. Хотя официальное признание этот вид спорта получил только во второй половине 19 века. Изначально его создавали в качестве противопоставления традиционным видам спорта:

регби;

футболу и др.

Но игра понравилась местному населению и быстро приобрела популярность. В настоящее время она входит в состав традиционно ирландских игр, среди которых значится и херлинг — аналог хоккея на траве с клюшкой и мячом.

Правила игры

На прямоугольном поле играют 2 команды из 15 участников:

вратарь;

2 полузащитника;

6 защитников;

Позиции футболистов аналогичны херлингу. За каждое попадание в сетку команда получает 3 очка, а за пролет мяча между штангами — 1.

Основные правила гэльского футбола:

нет позиции офлайн;

в первом тайме может играть 13 спортсменов;

основной вратарь носит футболку №1, запасной — №16;

мяч можно носить в руках, но не более 4 шагов;

пасы делают не только ногами, но и ладонью;

гол засчитывают при ударе кулаком или ногой.

Продолжительность матча зависит от формата. По стандарту игра длится 1 час и состоит из 2 равных таймов. При соперничестве графств общее время увеличивают до 70 мин., тогда как на встречи молодежных клубов отводят по 30-50 мин. Перерыв — от 10 до 15 мин. А если соревнование завершилось вничью, судья назначает до 2 овертаймов. Вплоть до полной переигровки матча.

Самые известные команды по гэльскому футболу

Определить фаворитов в футболе Ирландии можно по рейтинговой таблице Суперлиги. Наиболее популярные клубы ГГА:

Kerry;

Galway;

Dublin;

Down;

Cavan;

Meath;

Mayo.

Каждый из них назван в честь собственного графства. Некоторые из ирландских футболистов также входят в символические сборные:

Команда века — в 1984 году газета Sunday Independent опубликовала состав из 15 игроков. Журналисты отобрали имена спортсменов, показавших наилучшие результаты с момента формирования ГГА. Примерно половина из них состояла в «Керри».

Команда тысячелетия — список воображаемой сборной находится в Зале славы музея «Кроук Парк». Указаны имена футболистов из «Керри», «Голуэй» и «Мейо».

Среди команд с женским составом выделяют «Корк» и «Керри». К числу относительно сильных участников также относят «Монахан», «Уотерфорд» и «Мейо». А в 2017 году список фаворитов пополнил «Дублин». Клуб одержал победу на всеирландском чемпионате.

Особенности женского гэльского футбола

По правилам Гэльской атлетической ассоциации (ГАА) в ирландский футбол играют только мужчины. Хотя у этого вида спорта предусмотрен формат женских соревнований — Peil Ghaelach na mBan. Суть игры осталась прежней, изменения коснулись только некоторых правил:

запрещены толкания и любая силовая борьба;

голкипер может возвращать мяч в игру, выбивая его с руки;

единая продолжительность игры — 60 минут;

спортсменка может перебрасывать мяч из одной руки в другую;

об окончании матча оповещает звуковой сигнал таймера.

В женской разновидности североирландского футбола используют небольшой мяч — 4 вместо 5 размера. Кроме того, футболистки могут подбирать его с прямо газона. В классическом варианте такие действия недопустимы.

Можно ли делать ставки на гэльский футбол

У российских букмекеров широкая линия на футбол, но только гэльская его разновидность не востребована среди беттеров. На список событий влияет и отсутствие международных чемпионатов.

Крупные БК предлагают базовые ставки на этот вид спорта. При этом часть турниров игнорируют из-за низкой популярности в России и СНГ. Если нужно разнообразие, то ирландские конторы — оптимальный вариант. Узнавать о проведении местных матчей и собирать сведения для анализа тоже лучше вне русскоязычного интернета.

Принимают ли БК ставки

Букмекерская линия предлагает стандартные события:

исходы — ставка на победу одного из соперников;

тотал больше/меньше — определяет количество голов за матч или отдельный период;

фора — победа команды с учетом преимущества либо отставания;

четное или нечетное число очков.

Для некоторых соревнований доступны пари с определением исхода отдельного тайма. Прогнозы на гэльский футбол могут быть долгосрочными:

победитель в первенстве Ирландии;

финальное распределение команд в турнирной таблице;

лидер конкретного раунда.

Перед ставкой желательно изучить правила конторы. Ничья в игре недопустима, хотя этот вариант исхода может присутствовать в росписи. Это связано с особенностью расчета пари: большинство БК принимают прогнозы без учета дополнительного времени.

Выбор стратегии

Специализированной тактики ставок на этот вид спорта пока не существует. Базовую стратегию строят на 3 этапах:

Внимательное изучение правил игры. Они выглядят простыми, хотя в гэльском футболе много особенностей.

Ознакомление с командами. Важны не только названия и сопоставления сил соперников, но и принципиальные противостояния.

Анализ предстоящего матча. Сведения о клубах желательно искать на ирландских форумах и сервисах. Там же берут основную статистику.

Не путайте мнение капперов с комментариями футбольных фанатов. Последних в Ирландии очень много — большинство местных жителей ставит на победу любимого клуба. Часть беттеров успешно это учитывает, используя метод «против болельщика»:

отыскать матч фаворита с аутсайдером;

дождаться прогруза — искусственного падения котировок на слабого участника;

поставить на победу сильной команды по завышенному коэффициенту.

Пари заключают в режиме prematch, желательно за 10-30 минут до начала соревнования. Некоторые игроки практикуют стратегию «вилок» с регистрацией в нескольких БК.

Правила и советы

Русскоязычные источники вряд ли предоставят полноценную информацию по Первенству Ирландии. Чтобы не делать ставки «вслепую», следует ориентироваться на местные источники. Единственный момент: учитывайте отношение ирландцев к родному спорту.

Мнение пользователей форумов и коэффициенты не всегда отражает реальность. Для полноценной оценки команды желательно просмотреть хотя бы несколько матчей. Как и в любом виде спорта, здесь есть собственные аутсайдеры и фавориты. Впрочем, это не мешает клубам выдавать нестабильные результаты. То есть, полагаться только на статистику не получится.

Решающие факторы при прогнозировании:

настрой на победу;

игровой состав;

физическое и психологическое состояние команды;

погода и стадион.

Каждый спортсмен занимает четкую позицию на поле. Оборона зависит голкипера и основных защитников.

Особенности спортивных ставок на гэльский футбол

Опытные беттеры советуют сконцентрироваться на объективной аналитике. Это не только повысит проходимость, но и позволит находить недооцененные события. В отличие от обычного, котировки гэльского футбола зависят от активности болельщиков. К тому же, линия российских букмекеров изначально слабо проработана.

Прогнозисты рекомендуют заранее изучить лиги, чтобы понять мотивацию игроков. К примеру, соревнования между графствами выделяет яростное противостояние клубов. Даже явный аутсайдер может сражаться до последнего, игнорируя разницу счета. А из-за отсутствия международного формата в ирландском футболе часто проводят дерби.