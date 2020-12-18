Гэльский футбол
Гэльский футбол — командная игра. Крайне популярна на территории Ирландии, но практически неизвестна за ее пределами. Это национальный вид спорта, являющийся своеобразным сочетанием регби и традиционного футбола.
Что такое гэльский футбол
Гэльским футболом называют командное соревнование с мячом, придуманное в Ирландии. Как и в классическом варианте игры, соперникам нужно забивать голы. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. Игра сочетает в себе правила из других видов спорта:
- обычный футбол;
- регби;
- волейбол.
Отличительной особенностью являются H-образные ворота. Кроме того, в ирландском футболе передачи делают руками и ногами.
Откуда произошел
На исторической территории Ирландии в гэльский футбол играют со времен средневековья. Самое первое упоминание национальной игры с мячом датировано 1308 годом. Хотя официальное признание этот вид спорта получил только во второй половине 19 века. Изначально его создавали в качестве противопоставления традиционным видам спорта:
- регби;
- футболу и др.
Но игра понравилась местному населению и быстро приобрела популярность. В настоящее время она входит в состав традиционно ирландских игр, среди которых значится и херлинг — аналог хоккея на траве с клюшкой и мячом.
Правила игры
На прямоугольном поле играют 2 команды из 15 участников:
- вратарь;
- 2 полузащитника;
- 6 защитников;
Позиции футболистов аналогичны херлингу. За каждое попадание в сетку команда получает 3 очка, а за пролет мяча между штангами — 1.
Основные правила гэльского футбола:
- нет позиции офлайн;
- в первом тайме может играть 13 спортсменов;
- основной вратарь носит футболку №1, запасной — №16;
-
мяч можно носить в руках, но не более 4 шагов;
- пасы делают не только ногами, но и ладонью;
- гол засчитывают при ударе кулаком или ногой.
Продолжительность матча зависит от формата. По стандарту игра длится 1 час и состоит из 2 равных таймов. При соперничестве графств общее время увеличивают до 70 мин., тогда как на встречи молодежных клубов отводят по 30-50 мин. Перерыв — от 10 до 15 мин. А если соревнование завершилось вничью, судья назначает до 2 овертаймов. Вплоть до полной переигровки матча.
Самые известные команды по гэльскому футболу
Определить фаворитов в футболе Ирландии можно по рейтинговой таблице Суперлиги. Наиболее популярные клубы ГГА:
- Kerry;
- Galway;
- Dublin;
- Down;
- Cavan;
- Meath;
- Mayo.
Каждый из них назван в честь собственного графства. Некоторые из ирландских футболистов также входят в символические сборные:
- Команда века — в 1984 году газета Sunday Independent опубликовала состав из 15 игроков. Журналисты отобрали имена спортсменов, показавших наилучшие результаты с момента формирования ГГА. Примерно половина из них состояла в «Керри».
- Команда тысячелетия — список воображаемой сборной находится в Зале славы музея «Кроук Парк». Указаны имена футболистов из «Керри», «Голуэй» и «Мейо».
Среди команд с женским составом выделяют «Корк» и «Керри». К числу относительно сильных участников также относят «Монахан», «Уотерфорд» и «Мейо». А в 2017 году список фаворитов пополнил «Дублин». Клуб одержал победу на всеирландском чемпионате.
Особенности женского гэльского футбола
По правилам Гэльской атлетической ассоциации (ГАА) в ирландский футбол играют только мужчины. Хотя у этого вида спорта предусмотрен формат женских соревнований — Peil Ghaelach na mBan. Суть игры осталась прежней, изменения коснулись только некоторых правил:
- запрещены толкания и любая силовая борьба;
- голкипер может возвращать мяч в игру, выбивая его с руки;
- единая продолжительность игры — 60 минут;
- спортсменка может перебрасывать мяч из одной руки в другую;
- об окончании матча оповещает звуковой сигнал таймера.
В женской разновидности североирландского футбола используют небольшой мяч — 4 вместо 5 размера. Кроме того, футболистки могут подбирать его с прямо газона. В классическом варианте такие действия недопустимы.
Можно ли делать ставки на гэльский футбол
У российских букмекеров широкая линия на футбол, но только гэльская его разновидность не востребована среди беттеров. На список событий влияет и отсутствие международных чемпионатов.
Крупные БК предлагают базовые ставки на этот вид спорта. При этом часть турниров игнорируют из-за низкой популярности в России и СНГ. Если нужно разнообразие, то ирландские конторы — оптимальный вариант. Узнавать о проведении местных матчей и собирать сведения для анализа тоже лучше вне русскоязычного интернета.
Принимают ли БК ставки
Букмекерская линия предлагает стандартные события:
- исходы — ставка на победу одного из соперников;
- тотал больше/меньше — определяет количество голов за матч или отдельный период;
- фора — победа команды с учетом преимущества либо отставания;
- четное или нечетное число очков.
Для некоторых соревнований доступны пари с определением исхода отдельного тайма. Прогнозы на гэльский футбол могут быть долгосрочными:
- победитель в первенстве Ирландии;
- финальное распределение команд в турнирной таблице;
- лидер конкретного раунда.
Перед ставкой желательно изучить правила конторы. Ничья в игре недопустима, хотя этот вариант исхода может присутствовать в росписи. Это связано с особенностью расчета пари: большинство БК принимают прогнозы без учета дополнительного времени.
Выбор стратегии
Специализированной тактики ставок на этот вид спорта пока не существует. Базовую стратегию строят на 3 этапах:
- Внимательное изучение правил игры. Они выглядят простыми, хотя в гэльском футболе много особенностей.
- Ознакомление с командами. Важны не только названия и сопоставления сил соперников, но и принципиальные противостояния.
- Анализ предстоящего матча. Сведения о клубах желательно искать на ирландских форумах и сервисах. Там же берут основную статистику.
Не путайте мнение капперов с комментариями футбольных фанатов. Последних в Ирландии очень много — большинство местных жителей ставит на победу любимого клуба. Часть беттеров успешно это учитывает, используя метод «против болельщика»:
- отыскать матч фаворита с аутсайдером;
- дождаться прогруза — искусственного падения котировок на слабого участника;
- поставить на победу сильной команды по завышенному коэффициенту.
Пари заключают в режиме prematch, желательно за 10-30 минут до начала соревнования. Некоторые игроки практикуют стратегию «вилок» с регистрацией в нескольких БК.
Правила и советы
Русскоязычные источники вряд ли предоставят полноценную информацию по Первенству Ирландии. Чтобы не делать ставки «вслепую», следует ориентироваться на местные источники. Единственный момент: учитывайте отношение ирландцев к родному спорту.
Мнение пользователей форумов и коэффициенты не всегда отражает реальность. Для полноценной оценки команды желательно просмотреть хотя бы несколько матчей. Как и в любом виде спорта, здесь есть собственные аутсайдеры и фавориты. Впрочем, это не мешает клубам выдавать нестабильные результаты. То есть, полагаться только на статистику не получится.
Решающие факторы при прогнозировании:
- настрой на победу;
- игровой состав;
- физическое и психологическое состояние команды;
- погода и стадион.
Каждый спортсмен занимает четкую позицию на поле. Оборона зависит голкипера и основных защитников.
Особенности спортивных ставок на гэльский футбол
Опытные беттеры советуют сконцентрироваться на объективной аналитике. Это не только повысит проходимость, но и позволит находить недооцененные события. В отличие от обычного, котировки гэльского футбола зависят от активности болельщиков. К тому же, линия российских букмекеров изначально слабо проработана.
Прогнозисты рекомендуют заранее изучить лиги, чтобы понять мотивацию игроков. К примеру, соревнования между графствами выделяет яростное противостояние клубов. Даже явный аутсайдер может сражаться до последнего, игнорируя разницу счета. А из-за отсутствия международного формата в ирландском футболе часто проводят дерби.
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