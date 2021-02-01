Как правильно ставить по чужим прогнозам
Ставки на спорт привлекают многих любителей спорта или тех, кто планирует на этом разбогатеть. Не все начинающие беттеры понимают, как надо делать ставки, поэтому читают прогнозы от специалистов и делают ставки по ним. Найти прогнозы на футбол, хоккей, единоборства и киберспорт можно на портале Bukmeker-Expert.info.
В ставках, по чужим прогнозам, нет ничего плохого, но вам сразу нужно забыть про исконно русскую мечту — быстро и без затрат разбогатеть. Именно из-за этого многие выбирают ставки, но надо помнить, что ставки на спорт — не гарантированный заработок и он не зависит от вашего выбора. Ставки в букмекерских конторах доступен всем совершеннолетним гражданам, но большинство этих игроков совершают одну и ту же ошибку. Они отказываются думать, анализировать и самостоятельно выбирать события для ставки, отдавая эту работу прогнозистам. Не всегда прогноз сбывается, так как риск ошибки есть всегда.
Как ставить по чужим прогнозам
Прогноз на футбол, хоккей или другой вид спорта — проводник в мир ставок, и он знакомит с тактическими и статистическими особенностями матча. Прогнозисты большое внимание уделяют статистике личных встреч, изучают результаты последних игр, календарь, настрой команд и другие факторы, которые могут навести на мысли о том, как будет развиваться матч.
Читая прогноз, надо не слепо следовать рекомендациям прогнозиста, а следить за ходом его мыслей. Важно понять, почему он выбрал именно этот тип пари. Помимо этого, надо самостоятельно анализировать информацию, иметь представление о виде спорта и командах, которые будут выступать. Прогноз способен дать ответы на вопросы, которые вас волнуют: как играют команды между собой, в какой они форме и так далее. Собственные мысли должны быть в приоритете, так как именно вы делаете ставку. Если вы согласны с мнением прогнозиста, то можно повторить ставку. Но стоит помнить, что риски от проигрыша вы берете на себя. Если у вас другое мнение относительно матча, то никто не запрещает выбрать другую ставку.
Как бы банально не звучало, но отсутствие своих мыслей о матче и стопроцентная надежда только на прогнозы, к хорошему не приведут. Важно выбрать тот ресурс, где публикуют прогнозы с процентом проходимости не менее 65%. Только в таком случае можно доверять мыслям и фактам, которые представлены на портале.
Делать ставки по чужим прогнозам можно, при этом доверять им на сто процентов или использовать только как дополнительную информацию. Финальное слово всегда остаётся за вами.
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