Череповецких мальчишек будет тренировать шестикратный чемпион России по футболу

Вологодская область >> Спорт >> 06.02.2021

На базе спорткомплекса в Череповце откроется Академия В. Кечинова.

Кечинов родился в 1974 г. Выступал на позиции хавбека и форварда. Специалисты считали его одним из самых техничных футболистов страны. В 1995 г. он получил приз телеканала НТВ «За самый красивый гол сезона». Футболист был Чемпионом России 6 раз, в 1993 и 1994, 1996 и 1997, 1999 и 2000 годах, а в еврокубках сыграл 31 матч, забив 6 голов. После завершения карьеры футболиста он организовал Академию Умного футбола – школу для стремящихся попасть в футбольную элиту.

Осенью в Череповце откроют ФОК, на базе которого будет открыта спортивная Академия В. Кечинова. Центр расположится за трамвайным парком в Заягорбском районе.

Проект согласован на инвестиционном совете губернатора Вологодской области. ФОК будет состоять из 2-х крытых манежей. Один с паркетом для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, другой с искусственной травой для футбола. К территории центра будет прилегать открытое футбольное поле. Стоимость проекта – 20 млн руб.





Рекомендуем по теме:

В селе Ломоносово строят спортплощадку

7 июля в Воркуте откроют фан-зону

"Новая генерация" осталась без лицензии

Академия баскетбола открылась в Вологде

А. Кержаков побывал в Мурманской области

Самые дорогие футболисты Российской Премьер-Лиги


В Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения построят первый карбас

Андрей Белоусов поручил создать комплексный план освоения газовых ресурсов Ямала

В Вологде появится новый спортивный комплекс

В Вологодской области похолодало до -50 градусов

В Мурманске достраивают экспериментальный дом-лабораторию

Рабочая сила в Карелии уходит из промышленности в сферу услуг

Директор, со скандалом назначенный на пост в петрозаводской школе №43, уволен
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета