Череповецких мальчишек будет тренировать шестикратный чемпион России по футболу

На базе спорткомплекса в Череповце откроется Академия В. Кечинова.



Кечинов родился в 1974 г. Выступал на позиции хавбека и форварда. Специалисты считали его одним из самых техничных футболистов страны. В 1995 г. он получил приз телеканала НТВ «За самый красивый гол сезона». Футболист был Чемпионом России 6 раз, в 1993 и 1994, 1996 и 1997, 1999 и 2000 годах, а в еврокубках сыграл 31 матч, забив 6 голов. После завершения карьеры футболиста он организовал Академию Умного футбола – школу для стремящихся попасть в футбольную элиту.



Осенью в Череповце откроют ФОК, на базе которого будет открыта спортивная Академия В. Кечинова. Центр расположится за трамвайным парком в Заягорбском районе.



Проект согласован на инвестиционном совете губернатора Вологодской области. ФОК будет состоять из 2-х крытых манежей. Один с паркетом для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, другой с искусственной травой для футбола. К территории центра будет прилегать открытое футбольное поле. Стоимость проекта – 20 млн руб.

