Как не перегореть игроку в покер?

Покер рум — отличное место для развлечений и заработка. Об этом наслышаны новички, и уверены профи, отлично знающие правила покера. Но не все начинающие игроки становятся профессионалами и добиваются успеха. Кто-то сходит с дистанции практически сразу, не сумев быстро полюбить это интеллектуальное развлечений. Другие игроки выгорают, то есть устают, утрачивают мотивацию и разочаровываются, если у них на какое-то время пропадает везение и падает заработок. Рассмотрим основные причины разочарования покеристов. Причин не особо много, но о них все же следует знать тем, кто на одну чашу весов ставит потенциальный заработок и удовольствие от игрового процесса.

Спешка и непонимание

Еще в начале покерного пути важно понять, в данной игре удача стоит не на первом месте, а результаты зависят от подготовленности игрока. Дело в том, что в случае неудачных исходов и череде проигрышей некоторые начинают воспринимать невезение, как норму. Но достаточный анализ позволяет понять, что неудачи в игре обусловлены в первую очередь отсутствием достаточной подготовки — то есть проигрыши связаны с тем, что игроки не считывают действия оппонентов, не умеют управлять банкроллом, не применяют стратегий, не сравнивают шансы и не уделяют внимание изучению покерной психологии.

Спешка — тоже не лучший друг покериста. В качестве сравнения можно привести то, как новички, наблюдая за звездами покера, сумевшими уже достичь определенных высот, мечтают о подобных высотах. С одной стороны — это правильно, но торопиться с реализацией мечты не следует. То есть не стоит спешить и садиться за столы с высокими лимитами и делать безрассудные ставки, банально копируя линию поведения профи. Наличие необходимого банкролла — не показатель, так как безрассудно тратить огромные деньги, не имея достаточных знаний и опыта. Важно постоянно совершенствовать навыки, потому что только тогда перспективы покерной карьеры становятся доступными.

Беспорядочный график

Бросаться с головой в полымя — тоже не правильное решение. Это значит, что неверно еще в начале пути полностью отдаваться игре. Покер часто затягивает и человек на старте может отрываться от игры только ради того, чтобы поспать пару часов, и «перегорает». Интерес к игре пропадает, когда ресурсы организма истощаются — сказывается малоподвижный образ жизни, перестают вырабатываться гормоны счастья и пропадает желание продолжать совершенствовать навыки.

Вывод из этого можно сделать вполне логичный — играть нужно в меру, выстраивая для себя подходящий график и следуя ему беспрекословно, чередуя игровые сессии с перерывами на восстановление сил. Еда, сон, физическая активность — необходимые вещи, без которых сложно стать успешным в любой нише. В покере это тоже работает — поняв суть игры, двигаясь постепенно и сумев спланировать подходящий график, можно превратить увлечение в прибыльное хобби, а в идеале даже сделать отличную карьеру покериста.

Источник: https://easy-poker.com/