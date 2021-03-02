Спортсмены из НАО успешно выступили на первенстве СЗФО по боксу

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 02.03.2021

В Калининграде завершились соревнования среди юношей и девушек возрасте 15-16 лет. Сборную Ненецкого округа под руководством А. Широкого представляли Э. Мамедов и Н. Гусев.

Мамедов прошел в финал, завоевав в упорном бою второе место и выполнив норматив первого разряда. Гусев прошел 2-х соперников, а в третьем круге уступил двукратному чемпиону СЗФО из Коми по мнению жюри. Э. Мамедов выступал в категории до 46 кг, Н. Гусев – до 54 кг.

Первенство проходило по классическому олимпийскому виду спорта в Центре бокса «Трудовые резервы». Пришлось проводить соревнования без зрителей в связи с ковидными ограничениями. Одним это помогло не испытывать лишнее психологическое давление, другим не хватило поддержки друзей и близких.

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 10 регионов СЗФО: Ленинградской, Псковской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Вологодской, Архангельской областей, Коми, Карелии, НАО. Зональное первенство не было отборочным с всероссийским, но на них можно было оценить уровень своей подготовки.





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