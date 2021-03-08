Мини-футбольный клуб «Северная Двина» может закрыться
Архангельская «Северная Двина», появившаяся при поддержке бывшего губернатора И. Орлова, президентом которого стал сын губернатора, находится на грани закрытия.
Спортсмены уже вынуждены пропустить ближайший матч из-за нехватки денег.
Спонсором мини-футбольного клуба долгое время был «ТГК-2 Энергосбыт», который отказался помогать клубу без объяснения причин.
Из-за этого основная команда «Северная Двина» пропустит 23-й тур первенства России Париматч. В данный момент клуб на грани снятия с соревнования и закрытия.
Гендиректор «Северной Двины» Г. Орлов подтверждает, что команде грозит закрытие. В середине сезона титульный спонсор футбольного клуба расторг соглашение, не пояснив своих действий. Руководство клуба ищет нового спонсора, а пока нет денег даже на обыденные нужды.
К менеджменту клуба много вопросов, поскольку никто не позаботился о дополнительной материальной поддержке, поставив клуб в полную зависимость от одного спонсора. Если нового спонсора не найдут, клуб прекратит существование.
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