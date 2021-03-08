Мини-футбольный клуб «Северная Двина» может закрыться

Архангельская область >> Спорт >> 08.03.2021

Архангельская «Северная Двина», появившаяся при поддержке бывшего губернатора И. Орлова, президентом которого стал сын губернатора, находится на грани закрытия.

Спортсмены уже вынуждены пропустить ближайший матч из-за нехватки денег.

Спонсором мини-футбольного клуба долгое время был «ТГК-2 Энергосбыт», который отказался помогать клубу без объяснения причин.
Из-за этого основная команда «Северная Двина» пропустит 23-й тур первенства России Париматч. В данный момент клуб на грани снятия с соревнования и закрытия.

Гендиректор «Северной Двины» Г. Орлов подтверждает, что команде грозит закрытие. В середине сезона титульный спонсор футбольного клуба расторг соглашение, не пояснив своих действий. Руководство клуба ищет нового спонсора, а пока нет денег даже на обыденные нужды.
К менеджменту клуба много вопросов, поскольку никто не позаботился о дополнительной материальной поддержке, поставив клуб в полную зависимость от одного спонсора. Если нового спонсора не найдут, клуб прекратит существование.





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