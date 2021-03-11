Ю. Бездудный взял под особый контроль подготовку трассы для «Буран-Дей»

На расширенном совещании главы НАО решался вопрос подготовки трассы для гонки «Буран-Дей».



Губернатор побывал в месте проведения работ, смотрел, как готовят трассу. Она должны быть подготовлена в срок, отвечать запросам, ожиданиям участников соревнований.



Глава Департамента спорта НАО рассказал, что подготовка идет с учетом мнений участников «Буран-Дей». 25-е по счету соревнования по снегоходному кроссу пройдут 20 марта. Участники будут сражаться за кубок Героя Советского союза и России А. Чилингарова. Гонки пройдут на Качгортинской курье.



До 18 марта можно подать заявку на участие. Соревнования пройдут в 2-х номинациях. В «Свободном» классе будут соревноваться только мужчины от 18 лет, а победителя определят по первому времени в заезде. В «Буране» могут соревноваться мужчины 18-55 лет, старше 55 лет, женщины от 18 лет. Выиграет первый пересекший линию финиша.



Победителей и призеров определят во всех группах. С регламентом соревнований можно ознакомиться в группе ДЮЦ «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

