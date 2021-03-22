В НАО стартовали спортивные состязания среди оленеводов и чумработниц

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 22.03.2021

13-е «Сямянхат Мерета» («Самый быстрый») прошли на Качгортинской курье. В Нарьян-Мар съехались оленеводы, чумработницы из Большеземельской, Канинской и Малоземельской тундр.

Оленеводы приняли участие в спортсостязаниях по нацвидам спорта: тройном национальном прыжке, борьбе на поясах, метании тынзея двух видов, прыжках через нарты, заездах на оленьих упряжках.

Самое ожидаемое состязание «Сямянхат Мерета» - гонки на упряжках, на которые было заявлено 37 участников. Ими стали представители сельских кооперативов «Ерв», «Дружба народов», «Харп», семейных общин «Вы ту», «Нерута», «Варк», «Северное сияние», «Ялумб» и «Ямб то», фермерских хозяйств «Нэрм» и «Нядей Я».

Победителей наградили в 15:00.

Справка. Состязания проводятся с 2006 г., собирая лучших представителей оленеводческих структур НАО. В прошлом году планировалось их провести в марте, а теплая погода не позволила то сделать. По решению старейшин малочисленных народов Севера соревнования отменили.
Генпартнер соревнований - «ЛУКОЙЛ».





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