В НАО стартовали спортивные состязания среди оленеводов и чумработниц

13-е «Сямянхат Мерета» («Самый быстрый») прошли на Качгортинской курье. В Нарьян-Мар съехались оленеводы, чумработницы из Большеземельской, Канинской и Малоземельской тундр.



Оленеводы приняли участие в спортсостязаниях по нацвидам спорта: тройном национальном прыжке, борьбе на поясах, метании тынзея двух видов, прыжках через нарты, заездах на оленьих упряжках.



Самое ожидаемое состязание «Сямянхат Мерета» - гонки на упряжках, на которые было заявлено 37 участников. Ими стали представители сельских кооперативов «Ерв», «Дружба народов», «Харп», семейных общин «Вы ту», «Нерута», «Варк», «Северное сияние», «Ялумб» и «Ямб то», фермерских хозяйств «Нэрм» и «Нядей Я».



Победителей наградили в 15:00.



Справка. Состязания проводятся с 2006 г., собирая лучших представителей оленеводческих структур НАО. В прошлом году планировалось их провести в марте, а теплая погода не позволила то сделать. По решению старейшин малочисленных народов Севера соревнования отменили.

Генпартнер соревнований - «ЛУКОЙЛ».