В Сыктывкаре разгорелся скандал вокруг детского спорта

Республика Коми >> Спорт >> 25.03.2021

В центре скандала стал плавательный бассейн «Орбита». Здесь занимаются юные пловцы, родители которых считают, что чиновников не интересуют спортивные достижения Коми, а интересует лишь денежный вопрос. Чиновники хотят как можно больше зарабатывать на бассейне.

Сейчас «Орбита» работает на базе спортшколы. Все дети занимаются здесь бесплатно уже 5 лет, т. е. с самого момента открытия бассейна. Министерство спорта хочет объединить бассейн со спортшколой и сделать единый Центр подготовки сборных команд. Но цель у этого лишь одна - максимальное получение коммерческой выгоды. Чиновники считают, что люди этого не понимают.

До этого из внебюджетных источника удавалось купить 250 ребятам обмундирование, инвентарь для занятий, оплачивать поездки пловцов к месту соревнований, проживание.

Не все родители имеют возможность оплатить выезд на турниры, а соревнования – важнейший аспект развития спортсмена. Бюджет не дает деньги на это. Если спортшколу реорганизуют, о спортивных достижениях можно будет забыть.

Минспорта Коми намерено увеличить число коммерческих дорожек на тренировке, а значит, пловцы не смогут тренироваться в нужном объеме. Родителям придется покупать дополнительные часы для полноценных занятий.





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