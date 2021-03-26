Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Карелии в 2022 г.

Открытие чемпионата России, 2-го открытого чемпионата Карелии по зимнему плаванию состоялось на Онежской набережной Петрозаводска у памятника Петру Первому.



В Петрозаводске приехал 371 спортсмен из 33 областей страны. 3 дня они будет бороться за звание сильнейших в 13 возрастных категориях и в дисциплинах: брасс, баттерфляй и вольный стиль, а также в командной эстафете.



Главный тренер сборной РФ по зимнему плаванию И. Лукин получил флаг Международной ассоциации зимнего плавания по случаю проведения в 2022 г. в Петрозаводске ЧМ по зимнему плаванию.



Президент Ассоциации присутствовать на соревнованиях не смогла из-за пандемии. Она передала телеграмму с приветствием любителям холодной воды. Пожелала удачи и честной борьбы.



И. Лукин очень рад, что городу доверили провести турнир международного уровня. Но он и немного расстроен, так как после чемпионата России хотел немного отдохнуть, а теперь не получится. Придется готовиться к международным стартам, а подготовка всегда занимает много времени.

