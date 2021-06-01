В НАО проходят мероприятия, посвященные здоровому образу жизни

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 01.06.2021

Ненецкий округ присоединился к акции в честь Международного дня борьбы с наркоманией. В ее рамках весь год в регионе будут проводить 25 оперативно-профилактических, культурных, физкультурно-спортивных и просветительских мероприятий для популяризации здорового образа жизни, формирования негативного отношения к потреблению наркотиков и вовлечению людей в антинаркотическую деятельность.

В НАО утвержден план мероприятий.

Старт кампании дал легкоатлетический пробег, в котором приняли участие 130 участников. Его посвятили Дню Победы, а заодно включили в план мероприятий по акции.

Следующее событие в рамках плана - акция «СТОП ВИЧ СПИД», организованная Ненецкой окружной больницей. В ее рамках представители Центра общественного здоровья окружной больницы посетили профессиональные организации образования региона.

Цель акции - информирование студентов о ВИЧ-инфекции. Им показали макеты последствий ВИЧ, рассказали о симптомах, путях передачи, способах защиты. Можно было получить печатные материалы. Некоторые захотели пройти экспресс-тестирование.

По плану сегодня состоится конкурс рисунков «Мы за счастливое детство», а 26 июня – акция «Город – без наркотиков».





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